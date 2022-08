Mujeres llevarán la voz cantante en las transmisiones del mundial sub-20 femenino

Melissa Alvarado, Mónica Malavassi y Adriana Hernández, serán la cara de las transmisiones deportivas de Teletica del mundial femenino sub-20. (Mayela Lopez)

El mundial femenino sub-20 en Costa Rica tiene muchas aristas y personas involucradas en un trabajo durísimo, de muchos meses y de paso se cumplirán sueños muy bonitos.

Una Copa del Mundo va más allá del fútbol y los deportistas, hay cientos de periodistas y personas que le ponen bonito para que todos los aficionados puedan recibir la mejor información del certamen.

Las periodistas Melissa Alvarado y Adriana Hernández aún se pellizcan para ver que sí es cierto que serán las caras que llevarán todos los detalles mediante la pantalla de Canal 7 y TD Más, únicos canales que transmitirán los partidos en Costa Rica.

Mónica Malavassi como comentarista y Pablo Segura en la narración completan parte del equipo que se verá en cámaras en las transmisiones.

Meli liderará las transmisiones, una responsabilidad que la emociona muchísimo, pues más allá de hablar sobre fútbol femenino, tiene el reto de enganchar a la gente.

“Es un reto muy importante para nosotras como periodistas, nos hemos preparado muy bien porque de verdad es una muy buena oportunidad para crecer y seguir fomentando ese crecimiento del fútbol femenino.

“Queremos que las personas no solo se identifiquen con nosotras, sino ser un buen canal para que se enganchen con las chicas, que conozcan sus historias y se identifiquen. Agradecemos mucho la oportunidad que nos da el canal en este proyecto y ser la cara”, explicó Meli.

Periodista Melissa Alvarado aparece en tres canales diferentes y les saca provecho a todos

Melissa Alvarado además dirige el programa Acercándonos, sobre fútbol femenino,. Instagram.

Lo de Alvarado no es nuevo, es de las comunicadoras que no le ha soltado la pista al fútbol femenino y hasta tiene un programa exclusivo sobre él en el canal FUTV llamado “Acercándonos”.

“Eso agiliza mucho el reto a la hora de conocerlas, algunas chicas juegan en primera, pero otras no, entonces nuestra labor es ir un poco más allá, algunas ni siquiera jugaban en la posición en la que lo harán ahora en el Mundial, que la gente no vea solo a la futbolista sino a la persona, a la jovencita luchadora. No es solo dar un marcador y algo por encima”, aseguró la comunicadora.

Meli reflexionó sobre la importancia que un evento de esta clase se dispute en Tiquicia, es la principal competencia deportiva de su categoría en el mundo.

“La verdad que tener el chance, el poder rajar por así decirlo, de estar involucrada en esto, de sentir la acreditación es muy bonito, muchos dicen, ‘ayyy de por sí el mundial es aquí' y lo minimizan, pero es un mundial, no todos tienen la oportunidad y la bendición de estar acá y formar parte de esta fiesta.

“A mí como profesional me satisface muchísimo porque uno trabaja para esto, porque ir a un mundial es un premio y tenerlo acá en casa, tener la oportunidad de conseguir una acreditación, es un buen regalo después de muchos sacrificios y coberturas de campeonato nacional que tenemos encima”.

A periodista Melissa Alvarado no le gusta la Navidad: “Por mí me quedo en la casa durmiendo”

Para la colocha este sería el primero de dos mundiales que cubrirá este año, pues además es de las elegidas que viajará con Teletica a cubrir el Mundial masculino de Catar 2022.

Borrar estigmas

Adriana tiene un propósito adicional a los que tiene Meli y es ir tirando un poco los estigmas y la mala vibra que han creado algunos alrededor del fútbol femenino.

“Nosotros hemos intentado hacer eso por el fútbol femenino desde que lo transmitimos, pero no es tan sencillo, no es una labor de un día para otro, ya llevamos unos cinco años con transmisiones continúas de fútbol femenino y aún así hay muchas barreras que no se han podido derribar.

“Este es uno de los objetivos nuestros, que no solo te podés quedar con dar ese marcador y hablar del partido, sino ir más allá de ese conocimiento, parte de eso es lo que intentamos hacer a través de todas las plataformas y que la gente se vaya empapando poco a poco. Sabemos que falta mucho, que esa igualdad entre fútbol masculino y femenino sea pareja, pero lo vamos intentando”, explicó Adri.

Periodista es la dueña de la cancha en el fútbol femenino

Adriana Hernández tiene bastante experiencia en las transmisiones del fútbol femenino nacional. Cortesía.

En Hernández la ilusión también está a flor de piel, pues en su caso será la primera Copa del Mundo a la que podrá darle cobertura en cualquier categoría.

“Este es un sueño cumplido, cuando tuve la oportunidad de ir a recoger la acreditación, la primera de un mundial fue bonito. La albergan a uno muchos sentimientos porque realmente es el resultado y premio a muchos años de esfuerzo y trabajo que culminan acá.

“No puedo decir que estoy 100% satisfecha, porque hasta que pase el Mundial y diga, verdaderamente cumplí como periodista es donde puedo estar realmente feliz que lo hice bien, pero definitivamente es un sueño cumplido”, agregó.

Vea cómo, dónde y a qué hora ver los juegos del Mundial Sub-20

Adri es una de las caras más conocidas en las canchas del fútbol femenino, como reportera en cancha y también en programas, maneja el tema al dedillo, motivo por el que le genera tanta emoción y aprovechó para invitar todos los televidentes a que no se pierdan las transmisiones y vayan al estadio.

“Los invitamos a seguir las transmisiones durante estos 18 días, no solamente por todo el contenido y material que vamos a brindar, no solo de Costa Rica sino de todas las selecciones, pero además también a que sino pueden ir a los estadios sigan a las jugadoras, nuestra idea es que luego de este mundial más gente se haga fan del fútbol femenino, que esto marque un hito de un antes y un después, que finalizado el mundial todos conozcan y apoyen a las chicas”, enfatizó Adri.