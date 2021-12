A periodista Melissa Alvarado no le gusta la Navidad: “Por mí me quedo en la casa durmiendo”

Melissa Alvarado Melissa Alvarado disfruta ser una especie de Grinch a lo tico. Cortesía

No es el Grinch, pero es lo más parecido que podríamos encontrar en la vida real.

La periodista Melissa Alvarado es un caso especial, pues mientras la mayoría de gente está esperando a que llegue Navidad para compartir en familia, abrir regalos y comer sabroso, ella no y si no fuera porque su mamá se lo pide, por ella se acostaría temprano a dormir, como cualquier otra noche.

Además, es la única persona en el departamento de Deportes de Teletica a la que no le hace gracia la época, incuso, cuenta que las oficinas las decoran desde principio de diciembre, con excepción de su espacio.

“A ellos les encanta, soy la única a la que no le gusta la Navidad. De hecho, la asistente de Deportes se encarga de decorar, ella me dice que mejor ni pide ayuda porque sabe que a mí no, ni arbolito pongo en mi casa”, aseguró Meli.

Uno de los que siempre la vacila es Fabián Borbón, pues él sí es amante de las lucecitas, de colacho, los renos y los regalitos.

“A mí lo único que me genera felicidad es comerme los confites de las botas que ponemos, pero nada más”, dice Alvarado.

Meli cuenta que ser quitada para la Navidad lo tiene desde que era una chiquilla, pues siempre le gustaron más otras épocas.

“Nunca me generó tanto, siempre me veían muy extraño porque mi época favorita es la entrada a clases, yo colecciono lapiceros y usted ve mi oficina y solo tengo eso o agendas, lápices de pintar, parece un bazar. Yo disfrutaba más ir a comprar uniformes que regalos de Navidad, en cambio mis hermanas son todo lo opuesto.

“Siempre para Navidad pasaba sola, mis hermanas mayores con novios y yo como un ogro, con los regalos tampoco me iba bien, una vez fui con mi papá a la Universal a ver muñecas y le dije cuál quería, por no ponerme atención me trajo otra y pasé llorando porque esa no era y otra situación ahí familiar que se terminó de unir, pero igual nunca me hizo gracia”, aseguró.

A dormir

La comunicadora vive con su mamá, a quien sí le gusta esta época y solo por ella es que en su casa tienen un poquito de color navideño y se celebra el nacimiento del Niñito.

Para esta ocasión, Meli todavía no sabe qué hará, pero la opción de acostarse tempranito es la que más le suena.

“Yo eso se lo respeto a ella, pero si por mí fuera, me quedo en la casa durmiendo, para mí es un día más. Siempre me llevan como a regañadientes, aunque esta vez no estoy segura porque me toca trabajar viernes y ella va para donde la familia en Poás de Alajuela, yo le dije que si se quiere ir que se vaya y yo me quedo en la casa, para mí es un día normal”, agregó.

Eso sí, aunque a ella no le guste, ha entendido que a su familia sí y por eso pone de su parte.

“Ella (la mamá) me dice que el hecho de que a mi no me guste la Navidad no quiere decir que le tengo que arruinar esta fecha a mi familia, yo siempre les compro los regalitos a mis sobrinos, a mis hermanas, a mi mamá y papá, sé que me van a dar, pero lo veo como un intercambio”.

Otra cosa

En cambio, el Año Nuevo es otra historia, pues ella lo ve como una forma excelente para iniciar otro ciclo.

“A mí me ilusiona todo lo que sean cambios. Ahora, hay que poner todo en una balanza, ha sido un año duro, pero también muy positivo para mí.

“En el trabajo siento que he aprovechado todas las oportunidades que me han dado, pero también se dio el golpe de la muerte de uno de mis mejores amigos, como lo era Alejandro Oviedo (encargado de prensa en el Club Sport Herediano) y por lo de los compañeros enfermos, ahora es complicado no saludar a nadie como se debe, pero a como hubo cosas duras, hubo momentos muy lindos”, manifiesta la periodista de 31 años.