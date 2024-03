Afición de Saprissa explota contra el técnico Vladimir Quesada

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, recibe ola de críticas tras empate ante San Carlos Foto: Albert Marín, La Teja (Albert Marín)

Vladimir Quesada, entrenador del Deportivo Saprissa, es otra vez centro de críticas tras el empate ante la AD San Carlos.

Saprissa no levanta cabeza, tras sufrir otra eliminación en Concacaf, tenía la misión de volver a ganar en el campeonato nacional para contentar a su afición, pero empató 2 por 2 contra San Carlos y los morados explotaron en críticas contra Quesada.

Tras concluir el juego contra los Toros del Norte, el timonel morado se convirtió en tendencia número uno a nivel nacional en redes sociales,debido a la gran cantidad de mensajes en su contra.

LEA MÁS: Vladimir Quesada lanzó un reto para los que critican titularidad de Kevin Chamorro en Saprissa

“Que se vaya Vladimir por favor”, “Un día más con Vladimir como técnico de Saprissa”, “A Vladimir y a Randall no hay que dejarlos entrar al camerino”, “El tricampeón no puede estar sexto a más de 10 puntos del líder, eliminado de la competencia internacional, lo de Vladimir es insostenible”, “Vladimir no es DT para Saprissa”, son algunos de los comentarios que tienen en tendencia al técnico.

No es la primera vez que la afición muestra su descontento con Quesada; desde que se inició esta nueva temporada ha sido una situación recurrente debido a los malos resultados.

Saprissa es sexto de la clasificación general (con un partido por jugar) y ahora que no tienen otro torneo en que pensar, deben ir con todo por recuperar puntos. La primera oportunidad será el próximo viernes de visita ante el Santos de Guápiles.

Hoy 3 de Marzo del 2024 Vladimir Quesada y Horizonte Morado tienen a Saprissa a mitad de tabla del torneo nacional, sin ganarle a rivales directos, eliminados y humillados en Concachampions y sin visibilidad de mejoras…#FueraVladimir #FueraHorizonteMorado pic.twitter.com/x7BlwxeMR3 — La Sapricola (@LaSapricola) March 4, 2024

Vladimir tiene hechizada a la dirigencia y al estadio, por mucho menos se ha pedido la cabeza de muchos técnicos. Estamos hablando del DT responsable de la derrota más dolorosa de nuestra historia. — Gustavo (@martiguirre) March 4, 2024