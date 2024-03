Vladimir Quesada lanzó un reto para los que critican titularidad de Kevin Chamorro en Saprissa

Vladimir Quesada defendió a capa y espada el rendimiento de los jugadores del Saprissa de manera individual. Foto: Albert Marín

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, piensa muy diferente a los aficionados y periodistas que atacan y cuestionan el rendimiento de su portero Kevin Chamorro y lo defendió a capa y espada luego del empate a dos entre el Monstruo y San Carlos.

La afición morada quedó molesta este domingo con el rendimiento de su equipo, e incluso chifló a algunos jugadores, entre ellos al guardameta, por lo que, en conferencia de prensa, al menos dos preguntas fueron sobre lo que sucede con el arquero, lo que claramente molestó a Vladi.

“No comprendo qué es lo que se le achaca a Chamorro; no entiendo, analizo, veo los videos y no encuentro dónde haya fallado o por qué se le critica. Kevin va a seguir jugando, él está haciendo las cosas bien, por opiniones de aficionados o de ustedes (prensa) no voy a tomar decisiones.

¿Porqué no nombran a los que fallan en la marca en los goles y le cabecearon a Kevin?, a menos que Róger Mora y yo decidamos algo no vamos a cambiar”, comentó.

Orlando Sinclair fue de los jugadores señalados por la afición del Saprissa. foto Albert Marín

Vladimir reconoció que su equipo se distrae mucho durante los partidos y que eso les cuesta goles, y es algo que tienen trabajar bastante, pero a la hora que le detallaban errores particulares el hombre se paraba de uñas, aunque afirma que respeta las opiniones de la afición.

“El fútbol es un deporte tan lindo que los que hayan jugado mucho, poco, tengan bastante talento o no, siendo profesionales o no, como jugadores o técnicos, pero los que no también pueden opinar y se respeta. Es entendible que la gente se queje y le voy dar un ejemplo.

“Hace unas semanas hablamos porque cuestionaron a Douglas Sequeira, hoy la gente estaba pidiendo a gritos a Douglas Sequeira, ¿me comprende lo que digo? Es normal, todos hayamos jugado o no, tenemos el derecho de opinar, todos somos entrenadores y atacan al que no les agrada.

“El que no aguanta presión no puede jugar en Saprissa y acá estamos muchos que lo han hecho, tanto que han sido tricampeones”, detalló.