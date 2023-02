Afición del Herediano está perdiendo la paciencia con un tema que ya los cansa

Los aficionados del Club Sport Herediano están perdiendo la paciencia con los malos arranques de su equipo en el campeonato nacional.

El Team inició, como en los últimos torneos, con altibajos el Clausura 2023 y por eso sus aficionados ya están un poco cansados, eso sí, con la esperanza de que el equipo retome el camino del triunfo, vuelva a clasificar y alce la Copa. No es algo ni que sea nuevo, o que deba extrañar porque lo han hecho varias veces.

Herediano lleva dos derrotas consecutivas, con Guanacasteca y con Sporting. (Jorge Castillo)

El equipo de Géiner Segura lleva dos triunfos, un empate y dos derrotas, es decir, siete puntos de quince disputados.

Los números impacientan a los rojiamarillos que temen que, otra vez, una derrota sacuda el banquillo, pellizque a los jugadores y se dé la remontada.

Sporting es líder y metió al Herediano y a Geiner Segura en un zapato

Pero saben que eso no siempre saldrá.

Arturo Álvarez, un fiebrazo florense asegura que la suerte es que el formato de campeonato en Costa Rica permite malos arranques, pero que espera un equipo más constante.

“Geiner a mí no me agrada. Se puede tener arranques malos y luego una alzada y al final ser campeón, pero uno quiere ver un equipo más contundente desde el principio. Al poner en una balanza y preguntarnos, ‘¿qué prefiere uno, ganar el torneo o llegar invictos a la final y no ser campeón?’, uno prefiere el título, pero hay que mejorar el rendimiento, porque se ha vuelto la tónica”, expresó Álvarez.

Alejandro Rodríguez, otro aficionado del Herediano, dijo que teme que pase lo de siempre.

Géiner Segura debe ganar este martes ante Santos. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

“El corazón le dice a uno que todo va a cambiar con el cambio de entrenador (se refiere a si despiden a Géiner), que todo vuelve a la normalidad, pero la razón me dice que no siempre es el entrenador, también son los jugadores. Yo creo que Géiner podría irse en el partido contra Alajuela”, manifiesta Rodríguez.

Lucía Vargas, otra fiebre, dijo que los culpables son los jugadores y respalda la labor de Géiner Segura, pues cree que ha hecho lo posible.

“Es triste tener que iniciar mal siempre, como que el jugador se le hace costumbre. Lo que pasa es que el torneo pasado iniciamos bien y no ganamos, a lo mejor nos conviene más empezar así. Pero no debe ser, Géiner ha dicho que quiere erradicar eso”, asegura Vargas.

Video: ¿Qué siente Géiner Segura por la afición del Herediano?

Rodríguez añade que el Team necesita en estos momentos un técnico con carácter, al estilo Mauricio Wright, quien fuera asistente de Géiner Segura en el Cartaginés.

Álvarez, por su parte, considera que el sistema se ha vuelto predecible. El 4-4-2 que practica el Herediano desde hace tiempo le resta sorpresa, auque sabe que así han ganado títulos.

“No tenemos a un jugador diferente en el medio campo, alguien como en su momento Elías Aguilar. El que hacía cosas diferentes era Luis Miguel Franco, pero trajeron a un mexicano que no ha mostrado nada. Es mejor para mi Guillermo Arturo Campos”.

Vargas, en cambio, es de las que piensa que se le debe dar la oportunidad a Géiner hasta el final, para ver qué pasa, para ver si el equipo remonta con el técnico que inicia.

“Hay que darle el chance, decirle a los jugadores que mueren con el mismo técnico y que le empiecen a poner desde ya”.