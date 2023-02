Afición del PSG le tira a técnico que relegó a Keylor Navas: “Tenemos a un entrenador que es un inútil”

La prensa francesa afirma que Christophe Galtier no puede manejar a las estrellas del París Saint Germain. (FRANCK FIFE/AFP)

La afición del París Saint Germain y los medios franceses están devorando vivo al técnico Christophe Galtier, a quien consideran uno de los grandes responsables del mal momento que vive el club.

A Galtier no le han salido las cosas en el PSG, que está al borde de quedar eliminado de la Champions League luego de perder este martes en casa en el partido de ida de los octavos de final ante el Bayern Múnich.

La semana pasada los eliminó el Marsella de la Copa de Francia en octavos de final y en Liga viene sembrado dudas con algunas derrotas como la de la semana pasada ante el Mónaco.

Por todo eso, la tolerancia con el técnico acabó y muchos fiebres están pidiendo su cabeza pues piensan que el proyecto del PSG le quedó grande y que no tiene carácter para manejar a las estrellas.

Una columna de opinión publicada en RMC Sport, uno de los medios deportivos más importantes de Francia, se le fue al cuerpo al técnico y lo llama inútil por decir solo uno de los adjetivos con el que lo describieron.

“No hay entrenamiento en este equipo. Tenemos un entrenador que es estrictamente inútil porque es devorado por el estatus de los jugadores, por las estrellas que están obligadas a jugar, pero que ya no están en absoluto al nivel”, expresó el periodista Daniel Riolo.

“Me imagino que, sin saber en absoluto qué hacer, no pudiendo decirles a sus jugadores que presionaran porque no están acostumbrados a hacerlo, se dijo a sí mismo que todos se quedarían atrás, esperarían lo más posible y si alguna vez en la segunda mitad. Mbappé sentía que debía volver, esperar un contraataque. Eso no es un proyecto de juego”, añadió el columnista de RMC Sport.

“Obviamente tiene que dejar el club lo antes posible porque es estrictamente inútil en absoluto. No hemos visto una táctica como esta en la Copa de Europa desde la década de 2000″, añadió.

No solo esta columna, le atacó, pues periodistas franceses también piden su salida y le achacan muchas de sus decisiones y cuestionan su capacidad para manejarse en momentos importantes.

“Deschamps y Galtier, representan la élite de nuestro fútbol con la selección francesa y el PSG, no tienen ningún plan de juego y confían únicamente en el talento de Mbappé. En lugar de crear algo para hacerle la vida más fácil, solo le piden que los saque de la mierda”, publicó por su parte en Twitter el comunicador francés Walid Acherchour, también muy influyente en ese país.

Una de esas decisiones fue jugársela por completo con Gianluigi Donnarumma y no tener la fuerza de sentarlo cuando vio sus repetidos errores teniendo a un arquero como Keylor Navas en banca, a quien “muerteó”, por completo.