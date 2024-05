Johnny Araya no estuvo en traspaso de mando de persona a quien le dio un empujón hace unos meses

Diego Miranda asumió este miércoles 1 de mayo las riendas de la Municipalidad de San José.

Johnny Araya no participó en la ceremonia de juramentación y traspaso de mando de la persona a la que le pegó un empujón en julio pasado, quien asumió la alcaldía de la Municipalidad de San José este miércoles.

Diego Miranda se convirtió este 1 de mayo en el nuevo alcalde de San José pero su ascenso al puesto se dio sin su antecesor, quien prefirió ver los toros de largo luego de estar 30 años al frente de ese municipio.

La ausencia de Araya pudo responder al altercado que vivió con Miranda el 11 de julio del 2023 tras la sesión del Concejo Municipal de ese día.

Jonhnny Araya protagonizó un pleito en una sesión del Concejo Municipal

Esa vez, el nuevo alcalde josefino denunció que Johnny lo empujó a él y le arrebató un celular a una regidora para evitar ser grabado durante una discusión que protagonizó.

Sin embargo, circularon videos que evidenciaron la bronca, la cual inició cuando Miranda –quien era regidor– se acerca a la curul de Araya y este se escucha decirle: “jale, jale, jale”; de seguido, el nuevo alcalde le reclama a Araya el por qué lo empujaba.

Los ánimos se caldearon debido a un tema que tocaron esa noche en el Concejo Municipal donde hubo grandes discrepancias entre uno y otro.

“Se dio una discusión donde yo le pedí al auditor que investigara quiénes eran los funcionarios responsables de la decisión que se tomó de no pagarle al Hospicio de Huérfanos porque ahora habrá que pagar ese dinero con plata de los contribuyentes”, dijo Diego en aquel momento.

Según Diego, todo iba bien ahí, pero antes de que finalizara esa sesión Johnny habló por 15 minutos cosas que él no había dicho y eso lo molestó mucho.

“La discusión terminó ahí, pero al final de la sesión le dan la palabra al alcalde y tomó unos 15 minutos para hablar mal de mí y replicar cosas que no había replicado durante la sesión. Como él se puso a insinuar cosas yo le dije que las hablara en el micrófono, que fuera transparente”, agregó Miranda.

Johnny Araya justificó su conducta de empujar a Diego en que él no lo dejaba salir de la sala porque bloqueó su curul, cuando llegó finalizada la sesión para encararlo.

Johnny Araya (a la derecha) y el regidor Diego Miranda en sesión del Concejo Municipal de San José del 11 de julio del 2023.

“Cuando termina la sesión él (Diego) se levanta como un resorte y se viene hacia mí y me encara, me empieza a decir ‘ustedes están perdidos’ y no me dejaba salir, estaba estorbándome para salir de mi curul, entonces sí, le pongo la mano en la cintura y lo hago a correr para que me deje salir y entonces él empieza a hacerse la víctima: ‘¿por qué me empuja?’, entonces me devolví y le dije que no lo empujé, solo lo quité para poder salir”, describió Araya.

Esto dice

La Teja contactó a don Johnny, quien dijo que nada tuvo que ver ese tema en su ausencia a la ceremonia este miércoles, sino a un asunto de tradición.

Diego Miranda y Johnny Araya se reunieron antes del cambio de mando.

“No se acostumbra que el alcalde saliente participe en ese evento. Desde el punto de vista protocolario a quien le corresponde poner la banda de alcalde y tomar su juramento es al Presidente Municipal electo en la sesión que se realiza previo a la toma de mandato por parte del nuevo alcalde. No es como el traspaso de poderes del presidente de la República, es un protocolo distinto”, dijo Araya.