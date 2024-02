El alcalde electo de San José Diego Miranda reveló si el morado de su partido tiene que ver con Saprissa

Diego Miranda, alcalde electo de San José se confesó aficionado al Deportivo Saprissa. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Simpático, amante de la música, del cine, del deporte y tiene gustos sencillos. Así se define el alcalde electo de San José Diego Miranda, quien aseguró que es amante del fútbol y en Tiquicia apoya al Deportivo Saprissa.

Diego tiene 34 años, vive en Zapote, a la par de su mamá, doña María de los Ángeles Méndez.

“Me dicen que me veo serio, pero en realidad soy una persona muy cercana, accesible, con gustos sencillos. Me gusta todo género musical, no me defino por uno propio y en cuanto al cine me gusta el suspenso, creo que lo que vivimos ayer (domingo) fue suspenso, pero tuvo un buen final”, afimó.

Miranda, quien dio un golpe de autoridad el domingo pasado en las elecciones municipales, conversó con La Teja luego de las votaciones y se mostró muy emocionado por el trabajo que hizo durante la campaña y que lo llevó a ganar la votación más mediática del país.

Fiebre

- ¿Cómo han sido estas primeras horas como alcalde electo?

Muy emocionantes, porque aunque sí nos esperábamos el resultado, siempre sorprende, el poder hacer una hazaña como la que hicimos y para nosotros es un honor que la gente de San José, del cantón Central, haya confiado en la propuesta que planteamos en la campaña.

- ¿Qué le pasó por la mente cuando cayó en cuentas de que lo había logrado?

Mucha emoción, pensar en todo el camino que tuvimos que recorrer, no solamente yo, sino un equipo muy grande que ha estado detrás de esta campaña y no solo en la campaña, también en la propuesta del partido, como grupo cantonal y son memorias que nos permiten poner los pies en la tierra, para saber que representamos mucho de las necesidades del cantón y que por eso nos están dando un honor y un gran compromiso que tenemos que valer con trabajo.

Hace algunos años, Diego trabajó en la cadena de comida rápida Mc Donald's. Cortesía. (Luis Diego Miranda )

- ¿Cuál será su prioridad cuando asuma la municipalidad, a partir del primero de mayo?

Tenemos varias, pero una es la lucha contra la corrupción, organizar la municipalidad en función de que los servicios que demos sean transparentes, sean planificados y que podamos comunicarle a la comunidad lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer.

También tenemos algunos retos en materia de seguridad, en materia de infraestructura, en materia de servicios ambientales, que son de los servicios más grandes que tienen la municipalidad, en estos temas es donde más le está chimando el zapato a la gente.

- ¿Ha conversado con Johnny Araya?

Estoy preparando un documento para pedirle una reunión y que nos hable del estado de la municipalidad.

Diego (derecha) se convirtió en una piedra en el zapato para el alcalde Johnny Araya. Cortesía. (Luis Diego Miranda )

- ¿Qué cree que se puede rescatar de la gestión actual?

Creo que se puede rescatar el gran trabajo que hacen muchos funcionarios que no son reconocidos y que pese a que proponen iniciativas para mejorar la municipalidad, tienen como obstáculo a la mafia que por muchos años ha operado en la institución y creo que lo que se puede recuperar es el trabajo de base.

- ¿Mantendrá programas como Transitarte o el Festival de la Luz?

Se van a mantener, pero se pueden mejorar mucho de lo que se hace, primero para que no sea una argolla la que acceda a estos espacios y luego, para que también sean espacios permanentes dentro de la ciudad, no pensar solo en los grandes espectáculos, sino pensar en una agenda cultural que mantenga vivo a San José los 365 días del año.

- ¿Qué opina de las comparaciones con Pablo Gabas?

Me lo dicen mucho en los barrios, siempre me dicen que me parezco a él, compartimos unos tuits jocosos y voy a tener que tomarme una foto con él, para que nos digan gemelos.

¿Es aficionado al fútbol?

Sí.

- ¿A qué equipo?

Soy morado (risas), aficionado al campeón nacional.

- ¿Entonces el morado de su color de bandera tiene que ver con su afición por Saprissa?

Mucho de escoger ese color fue como de intuición, de que el morado era un color ganador y creo que nos dio resultado. A lo largo de la campaña, los liguistas que nos apoyaron nos decían: “contra viento y marea me voy a poner una camiseta morada, pero es solo por usted” y nos vacilábamos un poco y los morados decían que efectivamente nos iban a dar el voto porque escogimos el mejor color.

- ¿Cómo cambió su vida con el empujón que le dio Johnny Araya? ¿Cree que eso el ayudó a ganar la alcaldía?

Durante la segunda gestión como regidor (2020-2024) no solo ese hecho, se dieron varios acontecimientos en donde nos reconocía la ciudadanía más. La comparecencia sobre el tema del caso Diamante en la Asamblea Legislativa, el hecho de que la Policía Municipal me sacara del Concejo Municipal por un tema de un órgano director que me quería abrir por publicar una información sobre megacontratos que tenía Meco.

Las fiestas del Concejo Municipal, cómo en la pandemia se usaban los diarios, han sido una serie de hechos que nos han ayudado a ser más visibles ante la ciudadanía y creo que el empujón fue la cereza en el pastel.