Mamá de tico que murió en Canadá ruega por ayuda para traerlo y darle el último adiós

Fabián González Acuña era un joven costarricense que emigró a Canadá hace tres años y soñaba con comprarle una casa a su mamá o bien llevársela para allá.

Sin embargo, un choque múltiple en Canadá le arrebató la vida justo cuando él regresaba de su trabajo e iba para su casa en Mississauga, la tragedia ocurrió en una autopista en Cookstown, Canadá.

Marlen Acuña, mamá del muchacho, sueña con despedir a su hijo en Naranjo, Alajuela de donde son vecinos, ella agradece las ayudas que le puedan hacer llegar para ir por el cuerpo de su hijo y traerlo a suelo costarricense.

La tragedia sucedió la tarde del viernes 26 de abril anterior, desde entonces doña Marlen se esfuerza junto con su esposo Carlos González para recoger el cuerpo de su hijo y despedirlo en medio del amor de familia.

“Mi hijo era un muchacho muy pulseador, cuando vivía en Naranjo él se iba a vender empanadas y otras comidas que llevaba en una hielera, en Canadá trabajaba en construcción y se esforzaba mucho, siempre me llamaba y me enseñaba los lugares y me decía: ‘mami aquí vamos a estar juntos’, su sueño era que yo estuviera con él o seguir ayudándome, era mi único hijo”, expresó esta valiente madre.

Fabián González Acuña, de 21 años, tenía tres años de vivir en Canadá donde se esforzaba trabajando. Foto: Marlen Acuña para La Teja

Fabián manejaba un carro que se había comprado con mucho esfuerzo en Canadá y aunque las causas del accidente no están claras, involucró a seis carros y solo el costarricense perdió la vida.

Dos días antes de la fatalidad le puso un mensaje a la mamá en la que le agradecía por darle la vida, sin saber que era la despedida para ellos.

Fabián González Acuña, de 21 años, oriundo de Naranjo, Alajuela falleció en un violento choque en Canadá. Foto: CityNews Toronto

“Él me dijo: ‘mami gracias por la vida tan hermosa que tengo, gracias’, esa fue la despedida”, manifestó la mamá.

Usted puede ayudar a los papás de Fabián con cualquier colón, ellos se lo agradecerán, es al Sinpe 8507-4700 a nombre de Carlos Francisco González, papá de Fabián. Ellos esperan que les aprueben la Visa para viajar y traer a su ser querido a suelo tico.

