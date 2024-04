Mildroren Fabiola Jiménez: otra joven madre que fue salvajamente asesinada

De un balazo en la cara es como murió Mildroren Fabiola Jiménez Chavarría, de 34 años, en Pozos de Santa Ana, San José.

Ella también era madre y soñaba con un futuro el cual fue truncado la tarde del viernes 5 de abril anterior cuando estaba en la casa de quien, supuestamente, era su pareja, un sujeto de apellido Rodríguez, también de 34 años.

Las circunstancias que mediaron en esta muerte están en investigación, las primeras investigaciones las hicieron los agentes de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ, quienes desde un principio señalaron por medio de la oficina de prensa que las circunstancias las seguían analizando.

“Los hechos por este caso aún no están claros, por lo cual se mantiene en investigación”.

“Lo que se maneja preliminarmente es que Jiménez fue a visitar a un sujeto en su casa de habitación, siendo que el hombre en determinado momento saca un arma de fuego tipo AR-15 para mostrársela a la mujer; sin embargo, en determinado momento el arma habría sido accionada provocándole una herida en el rostro a la mujer”, dijeron en el OIJ.

Jesús Jiménez, hermano de Mildroren junto con Jairo Chavarría, abogado de la familia, afirman que este es otro hecho de femicidio.

Chavarría detalla que el caso es llevado en la Fiscalía de Pavas y la familia reune pruebas para demostrar que Mildroren y Rodríguez tenían poco más de ocho meses de noviazgo.

El sospechoso está sin medidas cautelares y la familia de Mildroren teme que se queden sin justicia.

“Este caso primero lo llevó la Fiscalía de Turno Extraordinario y no solicitaron ninguna medida, solo lo dejaron libre, a pesar de que hay un informe del OIJ que dice que hay una situación anómala, además hay mucha prueba que recabar, como balística y de laboratorios”, señaló Chavarría.

Trascendió que Rodríguez es costarricense, pero durante muchos años vivió fuera de Costa Rica y de momento nada le impide salir de suelo tico y no estar sometido al proceso judicial.

“Es muy riesgoso y no hay garantía que esta persona esté apegado al proceso, esta es una de las cosas que más nos tiene preocupados”, expresó el abogado de la familia.

La víctima y el sospechoso se conocieron en el trabajo hacía más de tres años, la empresa cerró y luego hubo una reunión de compañeros en donde se toparon y habrían comenzado la relación sentimental, afirmó Jesús Jiménez, hermano de Mildroren.

La muchacha era vecina de Heredia y vivía con su mamá e hija; algunos días iba a visitar a Rodríguez en su casa vive en Santa Ana.

La Teja le consultó al OIJ si ya había determinado la causa de muerte de Mildroren, no obstante al cierre de esta nota no había contestado, además, en la Fiscalía de Pavas dijeron que la causa no había ingresado al despacho, es decir, esperaban los informes por parte del OIJ.

Una mamá valiente

Mildroren era mamá de una adolescente de 14 años, quien incluso el 14 de abril anterior cumplió años y la familia la pasó sin la mujer que trajo la joven al mundo.

La familia asegura que está vez no hubo alegría, pero de acompañaron a la joven en su cumpleaños.

Jesús nunca conoció personalmente al sospechoso, pero teme que su hermana siempre se callara lo que vivía para no llevar problemas a la familia, hecho que le duele, porque él siempre la defendía.

“Una vez le pregunté a mi hermana: ¿qué, ese mae qué? y me dijo: ‘él me trata bien’. Me quedé tranquilo, pero ahora que pasó todo uno empieza a buscar y recuerdo que en la casa andaba con moretes, pero decía que se había golpeado”, recordó el hermano.

La familia de Mildroren estuvo en el Plantón Femenino en la fuente de la Hispanidad en San Pedro de Montes de Oca este domingo exigiendo justicia por ella y por todas las mujeres que perdieron sus vidas en manos de sus parejas.

Al parecer, la joven madre pretendía terminar la relación cuando ocurrió la tragedia.

De momento, las autoridades siguen investigando este hecho, que se une a la muerte de Kimberly Araya Granados, de 33 años, madre de tres hijos, cuyo cuerpo apareció en el Zurquí tras estar desaparecida desde el 18 de abril anterior.