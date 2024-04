Nancy Chacón, la otra mamá de tres niñas que está desaparecida y que su familia alega abandono policial

Nancy Margot Chacón Jiménez es otra joven madre que está desaparecida, a ella se le perdió el rastro desde la tarde del domingo 24 de marzo en La Fortuna de San Carlos.

Hellen Chacón, hermana de Nancy, afirma que han sentido un desamparo por parte de las autoridades policiales para resolver la angustia de dónde está Nana, como le llaman de cariño.

“Quisiéramos tener respuestas más concretas, sabemos que la zona lo complica (se refiere a La Fortuna de San Carlos), pero también sentimos el abandono, nos dicen que van a solicitar unos perros para ir a la planta hidroeléctrica en Peñas Blancas, pero luego dicen: ‘que ahorita no hay disponibles’”, manifestó Hellen.

Afirma que es doloroso ver pasar los días y no tener ni un punto para ellos buscar a Nancy.

“Uno ve la inmediatez en otros casos, sí duele mucho, la incertidumbre, los días pasan pero el dolor no cesa, creo que más bien aumenta, la incertidumbre del no saber, eso te va carcomiendo, aunque también guardas esperanzas donde no hay un cuerpo”, manifestó la hermana, quien espera que Nancy aparezca tocando las puertas de la familia y todo se haya tratado de una pesadilla.

Nancy Margot Chacón Jiménez salió en su carro en La Fortuna de San Carlos el domingo 24 de marzo y desde entonces desapareció. Foto: OIJ

Hellen y Nancy son muy cercanas y siempre se mantenían cerca, pese a que vivían a larga distancia, Hellen en San José y Nancy en La Fortuna.

“Hace un mes no sabemos nada de mi Nana y es inexplicable lo que mi corazón siente, es un cuerpo sin alma como ando, he recibido muestras de tanto cariño en este mes, que soy un ser agradecido, pero he pasado un mes muy cruel y lo peor es que a veces ya no hay esperanza, no hay fe, nos llenamos de enojo, de ira y las personas me dicen que es normal, pero, ¡cómo duele!

“Nan se caracteriza por su fuerza, para afrontar la vida, por su amor incondicional, por ser un alma libre… cuando el mundo nos cacheteaba, nos llamábamos; cuando la economía nos desesperaba, nos llamábamos; cuando eso de ser mamás no era nuestro fuerte, nos llamábamos; cuando el mal de amores nos tocaba la puerta, nos llamábamos, porque no importaba cuánto metiéramos la pata no nos juzgábamos y ahora estoy acá sin poder llamarla, ‘amor mío’”, manifiesta la hermana, quien solo pide ayuda para dar con ella lo antes posible.

El día que desapareció Nancy salió en su carro un pick-up placa CL161323 y dijo que iría a un baile, se desconoce dónde era esta actividad, desde entonces Nancy perdió comunicación con sus allegados y el carro que andaba tampoco aparece.

Nancy, de 35 años, es madre de tres niñas de 10 años, 4 y 2 años, las niñas están al cuido de la abuelita materna.

Hay un posible sospechoso de la desaprición, se trata de un sujeto que Nancy apenas tenía un mes de conocer, no obstante, las autoridades tampoco han dado con el paradero de él.