Empresa tiene 48 buses listos para asumir la ruta que tenía Busetas Heredianas

El Tribunal Contencioso Administrativo declaró que la empresa Busetas Heredianas S.A. ya no será más la encargada de la ruta San José-Heredia y viceversa, lo que significa que llegó el momento para que esa ruta la opere la empresa Transportes Unidos Alajuelenses S.A. (TUASA).

De acuerdo a lo que explica TUASA, están listos para asumir de inmediato en lugar de las conocidas busetas amarillas entre San José y Heredia. En la primera propuesta que hizo la empresa, se anunciaron 34 buses al servicio de los heredianos de forma inmediata: 20 cero kilómetros y 14 de un modelo bien reciente en excelentes condiciones.

El CTP tendrá que definir cuándo TUASA comenzará a operar la ruta San José-Heredia. (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, esa primera propuesta la mejoraron confirmando 20 buses 0 kilómetros año 2020 y 28 nuevas 2023, pasando de unidades usadas a unidades totalmente nuevas con año de fabricación 2023.

“En este sentido la operación se realizará con 20 unidades cero kilómetros año 2020 y 28 unidades nuevas 2023, para un total de 48 autobuses; disponibles para ingresar de manera inmediata para garantizarles a los usuarios, todos sus requerimientos de transporte entre Heredia y San José”, explica la empresa que tiene más de 70 años de operar entre Alajuela y San José.

Ahora la palabra la tiene el Consejo de Transporte Público, que debe definir cuándo saldrá de operación Busetas Heredianas y entrará a funcionar TUASA. Los precios actuales del pasaje (645 colones) se mantendrán.

A Busetas Heredianas, el propio CTP, le había informado de irregularidades graves como: no usar la cantidad de buses que se le autorizó, no hacer los recorridos con la frecuencia aprobada, no hacer los pagos a la Caja Costarricense de Seguro Social.