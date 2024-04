Padre Sergio reveló la forma en la que Dios le habló en un sueño para lograr las Torres Espíritu Santo

Hace cinco años el padre Sergio Valverde, de Obras del Espíritu Santo, anunció en conferencia de prensa el proyecto de los Albergues Juveniles de la Alegría “Torres Espíritu Santo”, sin embargo, el asunto no caminó como él esperaba.

Este lunes 29 de abril, en las instalaciones de la Asociación Obras del Espíritu Santo en el josefino barrio Cristo Rey, hubo conferencia de prensa en la cual la Municipalidad de San José confirmó la donación de 389.619,830 colones, más los intereses y las bonificaciones que correspondan, lo que se traducirá en unas 25 habitaciones del total de 372 que tendrán las dos torres que espera construir el padre Sergio.

Es casi un hecho que el próximo mes comienza la construcción de las Torres del Espíritu Santo. (Cortesía)

No solo eso, el padre también anunció que Cooprole, Ópticas Münkel y Tiendas Ekono donaron una habitación cada una, Coopesalud de Pavas donó dos y Coopelesca 9.

El Scotianbank también donó una habitación y 3 millones de dólares (1.515 millones de colones) para la compra del lote en donde estarán las 2 torres.

La Fundación Ángela Durán donó otras 6 habitaciones, entre otras donaciones como la de la familia Mendiola y la cantante tica Maribel Guardia, con una habitación cada una.

¿Por qué no despegó el proyecto?

La Teja conversó con el padre y le consultó porque antes no despegó el proyecto y ahora sí.

“No era el tiempo de Dios hace cinco años. Para las cosas de Dios tienen que darse dos situaciones, el primero, que Dios da lo que él quiere, el segundo, que es cuando Dios quiere. Para que todo funcione se deben unir la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Esos dos puntos deben encontrarse.

“En verdad desde el principio sentí que no caminarían las cosas. Dios siempre avisa y por eso lo que hice fue detener el proyecto, ser obediente y decirle a Dios que todo se haría en el tiempo de él”, recordó el padre Sergio.

El pasado 4 de abril, en otra conferencia de prensa de la mano con el Movimiento Cooperativo Costarricense, el padre anunció que las Torres Espíritu Santo ahora sí serían una realidad y que servirán para darle un techo, comida y educación técnica y profesional a jóvenes de 18 años en adelante.

Este lunes 29 de abril la Municipalidad de San José donó el equivalente a 24 habitaciones para las torres. (Cortesía)

Ese 4 de abril el sacerdote explicó que cada edifico cuesta unos 4 millones de dólares (poco más de 2 mil millones de colones), que el lote cuesta 3 millones de dólares y que solo los planos valdrán 500 mil dólares (unos 250 millones de colones). En total, el proyecto cuesta $13.850.000 (unos 6.900 millones de colones, aproximadamente).

¿Por qué ahora sí?

“Dios me explicó en un sueño cómo tirar bien las redes. Fue hace como seis meses que Dios me presentó la imagen de un queque. No entendía qué significaba ese queque. Después de la imagen del queque vi una mano que partía con una espátula ese queque, no era un cuchillo, era una espátula, porque era como triangular.

“Iba la mano partiendo y partiendo el queque y se lo daba a otra mano más pequeña. Seguía sin entender, sin embargo, al poco tiempo entendí, ese queque era el proyecto completo de las torres y que esa mano que partía el queque era la mano de Dios que me estaba diciendo que sí era tiempo del proyecto, pero que tenía que llevarlo por tajaditas. La otra mano a la que le daban las tajaditas era la mía y yo repartía el queque”, recordó el padre.

A partir de ese sueño el padre Sergio se envalentonó, agarró un fuerzón y entendió que Dios le estaba diciendo que había llegado el momento, pero ahora iría a las empresas y personas diciéndoles que se unieran al proyecto, pero con una tajadita (una habitación).

“Ese sueño cambió todo porque fui a decirles a la gente que me ayudaran con tajaditas de 30 mil dólares, que es lo que vale cada habitación (un poco más de 15 millones de colones)”, reconoció.

Hace 5 años el padre hablaba de un proyecto de casi 14 millones de dólares y todo el mundo hasta que arrugaba la cara, casi que lo veían como pensando que estaba loco y se asustaban.

Este 29 de abril el alcalde josefino, Johnny Araya, cumplió años y los niños de Obras del Espíritu Santo se lo celebraron con queque. (Cortesía)

“Es así que como de tajadita en tajadita ya vamos por 57 tajaditas (habitaciones) y por eso el otro mes comenzamos oficialmente los movimientos de tierra para hacer realidad las torres”, agregó el director de Obras del Espíritu Santo.

Siempre apegado a La Biblia, este caso de las Torres Espíritu Santo lo hizo recordar el de un apóstol de Jesús.

“Me pasó exactamente como al apóstol Pedro, estaba tirando las redes a la izquierda y me salían vacías, Dios me corrigió diciéndome que lo hiciera a la derecha y ya se están llenando las redes”.