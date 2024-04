Padre Sergio Valverde recibirá histórico reconocimiento en vida: “No me lo merezco”

El padre Sergio Valverde será el primer costarricense, que reciba el reconocimiento de Ciudadano Distinguido en vida. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El padre Sergio Valverde, director de Obras del Espíritu Santo, será el primer costarricense en ser reconocido, estando vivo, como Ciudadano Distinguido, por parte de la Asamblea Legislativa.

La Comisión de Honores del Congreso dio el aval para que el cura sea reconocido por su trabajo en favor de muchas personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad y en los próximos días esta iniciativa pasará al Plenario para su aprobación definitiva. En la actualidad, Valverde ayuda a más de 200 mil personas, en distintas partes del país.

Según la Constitución Política, en su artículo 121, la Asamblea Legislativa tiene otras funciones, además de aprobar proyectos de ley.

LEA MÁS: Joven de los barrios del sur consiguió que su primer libro fuera “best seller”

“Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (…) 16) Conceder la ciudadanía honorífica por servicios notables prestados a la República, y decretar honores a la memoria de las personas cuyas actuaciones eminentes las hubieran hecho acreedoras a esas distinciones (…)”.

Para otorgar este reconocimiento, en la Asamblea conocieron la posición de distintas personas, a las cuales Valverde ha ayudado. Una de ellas es Dereck Ramírez, actual colaborador de esta organización, quien contó en la Asamblea Legislativa cómo el padre Sergio le cambió la vida.

“Más que un sacerdote se convirtió en mi papá y se convirtió en mi héroe. Les digo esto porque hace 14 años lo conocí. Dios me regaló esta oportunidad, porque hace 14 años pensaba que no tenía un futuro en la vida, con doce años andaba en las calles fumando. Dios me regaló la oportunidad de conocerlo a él”, destacó.

El diputado Fabricio Alvarado fue quien impulsó darle el reconocimiento al sacerdote, quien inició con su proyecto en Cristo Rey, en los barrios del sur de San José.

La Asociación Obras del Espíritu Santo se creó en el año 2000. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“No lo merezco”

Consultado por La Teja y con la humildad que lo caracteriza, Valverde recalcó que no cree merecer este reconocimiento.

“He recibido con gran asombro, cariño y la bondad de un grupo de señores diputados, que han querido tomarme en cuenta para darme un reconocimiento, por la gracia de Dios.

“Quiero decir que con sencillez, que esto no es lo mío, humildemente, no ando buscando esto, no creo merecerlo, porque hago lo que simple y sencillamente debe hacer un cristiano y como sacerote ni se diga. Es mi alegría, los cristianos no andamos buscando este tipo de condecoraciones”, destacó.

El diputado Fabricio Alvarado promovió el reconocimiento del sacerdote. Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

Otros reconocimientos. La comisión también dio el visto bueno para darle distinciones honoríficas al costumbrista, escritor y músico Dionisio Cabal, quien falleció en el 2021 y al profesor Uladislao Gámez Solano, exministro de Educación Pública, quien estableció la obligatoriedad de la educación secundaria.



Valverde confirmó que su trabajo, el que realiza de sol a sol desde el año 2000 es lo más lindo que hay para él.

“Amo a mi país, el título que más me gusta es el que me dan los niños cuando me llaman ‘Papi padre’. Esto lo tomo como un regalo, pero le digo de nuevo, no me lo merezco; sin embargo, me debo a las autoridades, siempre lo haré y si quieren darme este reconocimiento así lo recibiré, con lágrimas en los ojos.

LEA MÁS: ¡Se dice de mí! Una versión particular de Betty la fea se pasea por las calles de Paraíso de Cartago

“Sobre todo por ser el primero en la historia del país que lo recibe en vida, a ver cómo hago cuando me muera, la gran responsabilidad que tengo, no tengo derecho a fallarle a la patria, lo tomo con santo temor de Dios. Un abrazo a quienes han tenido la nobleza de votar esto de forma unánime; Dios les bendiga”, manifestó.

Dereck Ramírez (derecha) una de las personas a las que ayudó el padre Sergio dijo que el sacerdote lo sacó de las drogas. Cortesía. (Cortesía)

Importante

El historiador Vladimir de la Cruz resaltó que el dar el reconocimiento de Ciudadano Distinguido en vida realza la labor que hace Valverde por el país.

“El padre Sergio ha venido destacándose desde hace unos años en labor social que como pocos han hecho, de manera tan sostenida en la sociedad costarricense; atendiendo a pesonas de escasos recursos, marginados, migrantes.

“Preocupándose por los que menos tienen, abandonados, personas de la calle. El padre Sergio es de esos ciudadanos que merece reconocimiento, la Asamblea Legislativa hace muy bien al darle este reconocimiento, para que fortalezca esta actividad”, comentó.

* Colaboró Eduardo Vega.