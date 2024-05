Vladimir Quesada sigue picando con el ADN y afirma que en otros lados no existe

Vladimir Quesada volvió a tirar con el ADN del Saprissa

Uno de los temas favoritos de Vladimir Quesada en las conferencias de prensa es el famoso ADN, una condición de la que afirma a Saprissa le da un plus para estar sobre otros rivales.

Tras derrotar a San Carlos, el técnico morado volvió a apelar a este factor y picó diciendo que a él no le importa si a algunos les molesta que hable de eso o afirmen que no existe, porque para ellos sí es real.

“Los muchachos nos volvieron a mostrar el ADN, aunque en otros lugares les molesta que hablemos de eso y dicen que no existe. Pues no sé, en otros lados dirán que no existe, pero en Saprissa sí existe y, nuevamente, lo volvieron a ratificar nuestros muchachos”, comentó Quesada.

Para el entrenador tibaseño, este martes fue un tiempo para cada equipo; en el primer tiempo apretaron duro, y tuvieron un gran juego afirmó el estratega morado.

“Sabíamos lo que iba a suceder en el segundo tiempo, estamos enfrentando a un gran equipo, que está prácticamente metido en las semifinales y que podría ser rival nuestro. Era importante venir acá y dar un golpe de autoridad”, dijo.

Saprissa vive un gran momento en el Clausura 2024.

Pese a la victoria, Quesada no tira las campanas al viento, afirma tener los pies en la tierra y añade que aún no tienen asegurado nada, por lo que no se confían.

“Entendemos que esto no ha terminado, es una satisfacción ver a los muchachos, que todos en su momento han respondido; sobre todo, en el segundo tiempo a Kevin (Chamorro) por lo menos diez balones sacó, habla que estamos haciendo goles y dejando nuestro marco en cero”, destacó.