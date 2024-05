Jueza señala tres errores en proyecto para que más delincuentes vayan a prisión preventiva

Una jueza analizó el proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa que pretende darle armas a Juzgados para imponer prisión preventiva a más delincuentes.

El objetivo principal de la iniciativa es aumentar las causales por las que un juez puede dictar prisión preventiva y además, eliminar las interdependencias para que se flexibilice la posibilidad de sacar a los delincuentes de las calles.

El proyecto quiere permitir que los jueces dicten prisión preventiva a más criminales. Foto: Jeffrey Zamora. (Jeffrey Zamora)

“Necesitamos que se cumpla la causal A, B y C para dictar prisión preventiva, si no se cumplen las tres no la dictamos. Lo que se busca es que en casos relevantes, por la gravedad que tienen y el peligro que representan, no haya necesidad de que se cumplan las tres, basta que se cumpla una de ellas”, explicó hace unas semanas Mauricio Boraschi, fiscal adjunto del Ministerio Público.

Sin embargo, la jueza Laura Murillo Mora, jueza de Apelación de Sentencia Penal del Poder Judicial, asegura que la iniciativa de ley tiene tres errores.

Ella participó en una actividad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UCR y ahí dio sus argumentos.

Para Murillo el primer error es considerar la prisión preventiva como una pena anticipada cuando, en realidad, se trata de una medida cautelar para proteger el normal desarrollo del proceso penal. Ella recuerda que la prisión preventiva se impone cuando hay peligro de fuga, riesgo de entorpecer la investigación judicial o peligro contra la integridad humana.

El segundo error es que el proyecto de ley refuerza la idea del imaginario colectivo de que la inseguridad está relacionada únicamente con cierto tipo de delincuencia. Para la jurista, esta es una visión clasista de la delincuencia porque asocia los actos delictivos con los sectores más empobrecidos.

La jueza no está de acuerdo con la iniciativa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El tercer error que señala Murillo es que se intenta atacar el problema de la delincuencia violenta sin tomar en cuenta las causas, cuando podría ser más efectivo enfrentarla desde la prevención y desde un abordaje policial y de control fronterizo, entre otras acciones.

“La solución no está a partir de reprimir de manera más dura a la criminalidad violenta. Eso es un engaño, es solo un discurso que vende. Si las noticias giran solo en torno a esos hechos violentos, no somos conscientes de otros hechos delictivos que se producen en otras esferas de la sociedad. La misma creación de la norma va excluyendo cierto tipo de delincuencia”, afirmó.

“Se opta por neutralizar la delincuencia callejera y no se toma la verdadera causa. Si yo leo la clase de delitos que dice el artículo 239 no veo ningún delito financiero, ni tributario, ni bursátil, ni cibernético, ni delitos funcionales, ni delitos ambientales. ¿Se piensa que esos no son peligrosos para la comunidad?”, agregó.