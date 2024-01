Proyecto pretende hacer algo con los criminales que el pueblo pide a gritos hace tiempo

La segunda sesión de trabajo del equipo que se reúne en la Asamblea Legislativa para tratar temas de seguridad, dio muy buenos resultados.

Este miércoles autoridades de la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial dijeron que prácticamente ya está listo el borrador de un proyecto de ley que pretende acabar con las alcahueterías de que la policía agarre criminales y un juez los deje en libertad.

Con este proyecto de ley los jueces tendrán las armas para recetarle prisión preventiva a los criminales. Foto: Daniela Linares. (Daniela Linares)

El objetivo principal de la iniciativa es aumentar las causales por las que un juez puede dictar prisión preventiva y además, eliminar las interdependencias para que se flexibilice la posibilidad de sacar a los delincuentes de las calles.

“Necesitamos que se cumpla la causal A, B y C para dictar prisión preventiva, si no se cumplen las tres no la dictamos. Lo que se busca es que en casos relevantes, por la gravedad que tienen y el peligro que representan, no haya necesidad de que se cumplan las tres, basta que se cumpla una de ellas”, explicó Mauricio Boraschi, fiscal adjunto del Ministerio Público.

En la reunión de este miércoles estuvo la diputada Gloria Navas, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, el fiscal general Carlo Díaz, así como Boraschi y el jefe del OIJ, Randall Zúñiga. También estuvo el director del ICD, Fernando Ramírez.

La próxima sesión de trabajo se llevará a cabo el viernes 12 de enero. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

Ese proyecto de ley será enviado esta misma semana a los diputados jefes de fracción para que lo vayan leyendo porque la idea es que lo analicen y lo aprueben lo antes posible.

La próxima sesión de trabajo del equipo será este viernes 12 de enero, también en la Asamblea Legislativa. Ese día los representantes de los tres poderes de la República tocarán el tema del sicariato juvenil, ya que quieren tomar medidas para prevenirlo y aumentan las penas de los adultos que inducen a los menores en este tipo de atrocidades.