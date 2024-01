En el mercado de Cartago hay un brumoso que hace más de 500 sándwiches por día

Nos habían contado, pero no creímos mucho en el asunto. En realidad, pensamos que era solo un chisme, pero nos quedó picando el gusanillo y por eso nos fuimos derechito al Mercado Central de Cartago a ver si era cierto que hay una persona que hace 500 sándwiches por día y nos llevamos la sorpresa de que sí existe.

El récord de don José son 900 sándwiches en un solo día. (Eduardo Vega Arguijo)

No solo sí existe, sino que su récord es de 900 sándwiches en un solo día, mismo que espera romper en este 2024, nos aseguró con mucha alegría y motivación.

Llegamos al mercado brumoso bien ilusionados porque ya nos habían dado el santo y seña. Solo le preguntamos a uno de los tremeros y de inmediato nos señaló dónde era.

Le dijimos: “¿usted conoce a alguien que le digan el rey de los sándwiches”, y nos respondieron sin titubear: “Claro, váyase para la soda Río de Janeiro y pregunte por José Alberto”.

Así fue como le llegamos a don José Alberto Navarro Zeledón, quien es de Birrisito de Cartago, tiene 50 años, es casado y tiene cuatro hijos.

“Es correcto, me conocen con El rey de los sándwiches y la verdad es que sí porque solo eso hago en todo el día”, fue lo primero que nos dijo el rey.

Tiene una práctica para cortar el pan por la mitad que uno se queda con la boca abierta de la velocidad. (Eduardo Vega Arguijo)

Tiene una técnica envidiable para hacer un sándwiche, abre un melcochón de pan y en tres monazos ya lo tiene bien tapadito de lechuga a la cual le pone, tomate en rodajas, tamaño poco de mano de piedra que la pone en los dos lados del pan, pa’ que no le falte, además, mostaza, salsa de tomate, salsa inglesa, mayonesa y una pizca de sal.

-¿Cuántos sándwiches ha hecho en su vida?

Qué va, son demasiados, no tengo ni idea, pero son miles. Es algo que me encanta hacer. Preparar sándwiches es muy bonito porque yo les echo el ingrediente principal de toda comida, el amor. Los hago con mucho amor porque me encanta que la gente siga viniendo a nuestra soda a pedirlos.

Lo primero que pone es una "cama" de lechuga bien fresquita. (Eduardo Vega Arguijo)

-¿Algo debe tener su mano para que tenga que preparar tanto sándwiche al día?

Usted sabe una cosa, yo tengo hasta clientes fijos. Mi día libre es el miércoles y hay gente que ese día no viene a comprar porque sabe que los sándwiches no los hice yo. Ya la gente conoce mi mano.

-¿Cuántos años haciendo sándwiches?

Ya tengo como 28 años de trabajar en esta soda y la gran mayoría ha sido preparando estos muchachones. Además del amor que le ponemos también llevan bastante mano de piedra para que la gente realmente disfrute un sabroso sándwiche.

-¿Siempre ha hecho lo mismo?

No. Vieras que yo entré aquí lavando platos y poco a poco fui aprendiendo sobre la cocina y un buen día me pusieron a hacer sándwiches y les gustó que los hacía ricos y rápido y me quedé.

Después de la "cama" de lechuga va otra de rodajas de tomate. (Eduardo Vega Arguijo)

-¿En verdad son 500 sándwiches por día los que hace?

Bueno, le voy a corregir, usted está viniendo en diciembre (el pasado 20 de diciembre) y es normal que haga unos 700 diarios porque en diciembre hay más gente en la calle y visitando el mercado.

-¿Solo eso hace durante todo el día?

No. Para redondear un buen sándwiche tiene que ser con un buen café, entonces yo soy el que hace el café para todos los que nos visitan.

-¿Compran sándwiches a toda hora?

Eso es de lo que más me alegra que me llamen El rey de los sándwiches, que la gente los compra a toda hora, es que el sándwiche es muy noble, sabe sabroso al desayuno, quita el hambre al mediodía, en el café de la tarde ni hablar y para la noche son muchas las personas que pasan y lo piden para comérselo en la casa en la cena.

Le ponen mano de piedra a los dos lados pa'que no le falte. (Eduardo Vega Arguijo)

Breteador — Don José Alberto entra a trabajar todos los días a las 6 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. No dura todas las 12 horas haciendo los 500 sándwiches, dice que se tira como unas 5 horas haciendo los cientos de los también conocidos como emparedados.

-¿Cómo se hace un buen sándwiche?

Lo primero que hago todas las mañanas es entregarme a mi Dios. Le pido que me ayude a que todo lo que prepare quede bien rico y le guste a la gente, después, lo que dije, amor y creo que lleva también mucho de alegría. Hacer con alegría cada sándwiche, meterle alegría al trabajo, eso es un ingrediente que deja más rica la comida.

-¿Sale de hacer 500 sándwiches e imaginamos que no quiere ni verlos cuando llega a la casa?

Me encantan los sándwiches, usted sabe. En casa no hago y no es porque no quiera ni verlos, es que me pasa algo rarísimo, yo me hago un sándwiche para mí y no me sabe igual, no le agarro el gusto, pero si me lo hace mi esposa u otra persona me sabe sabroso.

-¿Si va a una sodita pide un sándwiche?

No. Ahí sí es de seguro porque aquí yo como sándwiches, no crea que no. Cuando los hace otro compañero sí como.

-¿Cuál es su récord de sándwiches en un día?

Un día hice 900 y espero que este 2024 pueda romper ese récord. Si Dios me tiene con vida quiero hacer mil en un solo día.

Después de las salsas viene una pizca de sal para darle el toque final. (Eduardo Vega Arguijo)

¿Solo de mano de piedra hace?

Sí. Lo mío es hacer solo de mano de piedra. También hacemos de queso y de jamón, pero esos se preparan en el momento en que la gente los pide y los hacen otros compañeros.

En la soda Río de Janeiro vendemos de todo tipo de comida y bebidas. Muchos piensan que solo sándwiches, pero no, hay de todo, desde olla de carne hasta los sabrosos frescos de crema con helados.