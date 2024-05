Jefry Valverde revela el secreto del repunte de Saprissa en el cierre de la temporada

Jefry Valverde sigue puntita de pie para entrar a la cancha cuando Vladimir Quesada lo necesite. Foto: Prensa Saprissa.

El Deportivo Saprissa luego de superar sus duras pruebas en Puntarenas y San Carlos, consolidó su buen momento con miras a las semifinales y uno de sus jugadores reveló el secreto de ese subidón.

Jefry Valverde tras la mejenga contra los Toros del Norte, explicó ese detalle que tiene a la S en el liderato de la tabla y lo pone como uno de los favoritos para ganar el Clausura 2024.

“La parte mental de todo el equipo ha sido muy fuerte, no solo en este torneo, también ha pasado en anteriores campeonatos, porque debimos mantener el liderato por muchas jornadas ya que muchos equipos nos estaban persiguiendo, también porque una vez perdimos el primer lugar y lo recuperamos.

“No nos dejamos caer, seguimos trabajando fuerte por lo que queremos”, respondió en una entrevista a la Unafut.

LEA MÁS: Vladimir Quesada sigue picando con el ADN y afirma que en otros lados no existe

El defensor respondió que siente que ha mejorado su desempeño, pese a las últimas lesiones que lo han apartado de la titular y ahora se volvió más frecuente que entre de cambio.

“Me siento bien, muy contento de poder ayudar, por dicha me pude recuperar de unas molestias que no me dejaban entrar en las últimas convocatorias”, detalló.

Los morados esperan en las próximas horas poner a la venta las entradas para el juego de este fin de semana ante Santos para jugar a estadio lleno en la última fecha de la fase regular.