Pablo Gabas estuvo muy cerca de trabajar con su “gemelo”, Diego Miranda, alcalde electo de San José

Alguno se fue en la finta que Pablo Gabas ganó las elecciones municipales. (JOHN DURAN)

Dicen que las comparaciones son odiosas, pero el exfutbolista argentino nacionalizado costarricense Pablo Gabas no lo vio así este fin de semana ya que se mostró halagado luego de que una gran parte de sus seguidores en redes sociales le dijeran que se parece a Diego Miranda, alcalde electo por el cantón central de San José.

Horas después de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) compartiera los primeros resultados de las elecciones municipales de este domingo, arrojando a Miranda como ganador en la capital, Gabas se convirtió en tendencia por el parecido que le vieron con el candidato, principalmente en X (antes Twitter) e Instagram.

Entre los mensajes que recibió fueron “¡Muchas felicidades por ganar!”, “Felicidades a Pablo Gabas por ser electo nuevo alcalde de San José”, “Por un momento pensé que Pablo Gabas se había postulado como alcalde de San José y había ganado” o “¡Listo para meterle un gol a la corrupción!”, el exjugador de Liga Deportiva Alajuelense se tomó unos minutos para responderles de forma jocosa.

Al observar eso, La Teja lo contactó para conocer su opinión al respecto.

“Lo tomé muy bien, la gente me empezó a etiquetar en sus publicaciones, sobre todo en X, soy de las personas que todo lo toma para bien y en mi perfil respondí que muchas gracias, el camino había sido largo, la gente se enganchó y lo disfrutaron mucho”, agregó Gabas.

Confesó que es la primera vez que le sucede esto y se mostró orgulloso de que lo compararan con una persona que buscará mejorar la calidad de vida de los josefinos.

“En algún momento, cuando surgen estas comparaciones, se toman con buen humor, eso es muy lindo y no tiene nada de malo.

“Es entendible que el caso haya tomado más dimensión porque Diego será el próximo alcalde del cantón central de San José”, respondió.

Diego Miranda celebró a lo grande su nuevo logro en la Municipalidad de San José. (Albert Marín)

Amigos lo molestaron

Pero no solo recibió mensajes de sus seguidores, sus amigos más cercanos también se apuntaron a hacerle bullying.

“Mi familia aún no me ha dicho nada, justo mi esposa está fuera del país, pero mis amigos más cercanos me escribieron para saludarme y felicitarme que soy el nuevo alcalde del cantón central de San José”, contestó.

Le preguntamos si uno que otro exfutbolista también aprovechó el boom para apuntarse, pero hasta el momento no, aunque no nos extrañaría que lo hagan después de leer esta historia.

“No, no, ellos todavía no, pero otros amigos hasta después de votar me buscaron para felicitarme”, contó en medio de risas.

Casi lo ayuda

Lo que pocos saben y Gabas nos confesó, es que por ese parecido con el candidato del partido Juntos por San José estuvo cerca de ayudarlo en la campaña política.

“Fíjate que hace un año, cuando Diego empezó a hablarle a la gente sobre su candidatura, una agencia me buscó para hacer una campaña de publicidad con él, por el parecido que tenemos, pero al final no se concretó, pero me alegra que la gente de San José haya elegido a Diego”, detalló.

Gabas espera que en el futuro puedan coincidir y así despejar las dudas de algunos que aún creen que no se parecen.

Hasta en Instagram molestaron a Pablo Gabas por las elecciones municipales. Foto: Instagram.

Diego respondió

La historia no terminó ahí, Diego, al conocer que Gabas era un pegue gracias a él, lo buscó en redes sociales y le respondió en uno de sus posteos en X.

Diego contestó sorprendido con una imagen de dos Hombre Araña señalándose uno al otro, aduciendo que ambos son iguales y la gente le respondió con frases como “Separados al nacer”, “El Capi de San José” y “¡Qué buena esa! Algo ganó mi Liguita”.

Como en La Teja no nos quedamos con la duda, en la entrevista que le realizamos para conocer un poco más sobre el nuevo alcalde de la capital, le preguntamos qué opinaba sobre el parecido, cómo vive el fútbol y hasta si el morado de su partido tiene que ver con el Saprissa y todo lo que nos respondió lo puede leer dándole click AQUÍ.

LEA MÁS: El alcalde electo de San José Diego Miranda reveló si el morado de su partido tiene que ver con Saprissa