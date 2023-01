Afición pierde la paciencia con Gianluigi Donnarumma ¿Una luz para Keylor Navas?

Que vuelva Keylor Navas al marco del PSG en lugar de Gianluigi Donnarumma es un clamor de la afición. (FRANCK FIFE/AFP)

La derrota de este domingo del París Saint Germain ante el Lens por 3-1 dejó como principal señalado al arquero Gianluigi Donnarumma, considerado responsable en los goles del rival lo que hizo que muchos fanáticos estallaran en su contra.

Para fiebres del cuadro parisino ya estuvo bueno de las tortas de Gigio y que le perdonen todo solo porque es el favorito del entrenador Christophe Galtier, por lo que piden que Keylor Navas vuelva al marco del equipo.

En las redes sociales los fiebres de distintas partes del mundo se hicieron sentir y afirman que si quieren ganar algo este año, el tico debe jugar.

Hasta los medios españoles como As recogen el descontento de la afición y señalan los constantes errores del italiano.

“Algunos pidieron calma al tratarse de la primera caída de la campaña, pero otros no tuvieron espacio para la mesura y hubo quienes pidieron darle una oportunidad a Keylor Navas”, destacó el medio.

Navas no juega en su club desde mayo del 2022, el último partido de la temporada pasada. Para Galtier el tico no existe, no le ha dado un solo minuto siquiera en un amistoso desde su llegada a la dirección técnica del club en agosto.

Donnaruma il se réveille un jour pour faire un arrêt ? — Benja (@benjpeyre) January 2, 2023

Keylor Navas NO puede ser suplente de Donnarumma. — Individuo 🇵🇪 (@1_Am_The_Danger) January 1, 2023