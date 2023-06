Afición y prensa contradicen a Luis Fernando Suárez en un punto clave para la Copa Oro

A Luis Fernando Suárez ya le creen muy poco en las conferencias de prensa. (JA Masters Events)

A Luis Fernando Suárez sus argumentos y planes cada vez se le creen menos en el ambiente futbolístico nacional, tanto de parte de la afición como de la prensa deportiva, quienes ante la falta de resultados se hicieron escépticos ante las palabras del seleccionador.

El último ejemplo ocurrió este jueves, luego de caer 1-0 en el amistoso ante Guatemala, que el cafetero dijo estar tranquilo, ya que la Sele está lista para competir en la Copa Oro.

“El equipo está listo para competir, es bueno que lo mencione, hay que ser ecuánimes. Hay situaciones que se deben considerar, lo que se hace bien y lo que se hace mal para mejorar. Dentro de lo positivo, el equipo fue propositivo, buscó elaborar juego”, respondió cuando le consultaron sobre el tema.

Con solo entrar a las redes sociales se nota que la afición no comparte el optimismo de Suárez y piensa en términos generales que la selección no tiene un norte claro y que al torneo regional vamos a ir a hacer el papel una vez más.

“Ya es hora de exigirle más a este señor, por el camino que vamos cada vez más para atrás”, “Nunca gana este señor, dos años en la Sele y sigue en experimentos”, son un par de comentarios que dejaron los aficionados en el perfil de Facebook de La Teja.

El nivel de la Selección de Costa Rica cada vez aleja más a los aficionados. (JA Masters Events)

Desconfianza

Por el lado de la prensa, los argumentos son más duros debido a la falta de confianza que se siente hacia el entrenador y su futuro.

“Yo tengo muchas dudas e interrogantes alrededor y si vamos a poder competir incluso en el grupo que nos tocó en Copa Oro. Si usted me dice que nos va a alcanzar para competir y ser protagonistas y ganar la Copa Oro, no creo que estemos listos y es una realidad, Costa Rica no está lista para eso”, opinó Anthony Porras, periodista de Deportivas Columbia.

La Tricolor es cabeza de serie en el grupo C junto a Panamá, El Salvador y un representante del Caribe que saldrá de la fase preliminar del torneo, que arranca este viernes.

“Es una selección que no tiene evolución de juego colectivo, tenemos la gran duda de a qué jugamos, cuál es la idea de juego de un técnico que tiene más de dos años en el banquillo y todavía no ha podido implantarla, que las individualidades no aparecen.

“Es un técnico que está en el banquillo, pero que uno no ve que tenga alternativas de juego, lectura de partido, que pareciera incluso que le falta sangre para vivir los compromisos, al final lo que tengo que decir es que estoy en contra del técnico y dudo que estemos listos para competir”, añadió.

Andrea Zamora, periodista y presentadora del programa Sport TV, así como en diversos espacios a nivel nacional, considera que no hay una línea de trabajo que genere confianza de que se va a algún lado.

“Yo me había comprado la idea que había un poquito de honestidad, que cuando estás formando un equipo vas a pagar un precio, que son malos resultados, probar y demás. Para mí la pregunta no es si se va a competir o no en la Copa Oro, si no cuánto tiempo más necesita para formar un equipo, una idea que viene vendiendo desde las eliminatorias al Mundial.

“La Copa Oro al final es un torneo que va a pasar, vendrán otros partidos y otros eventos y nos seguirá diciendo que está formando un equipo, cuánto tiempo más va a necesitar”, comentó.

Otro detalle que le sumó es que la promesa de ir a ganar la Copa Oro se ha vendido siempre, pero al ver los resultados queda claro que se convierte en una frase hueca.

“Siempre nos prometen ganarlo, que ya es el momento, pero nunca se ha tomado con la seriedad que debería tomarse. Decir que está listo para competir en Copa Oro es una declaración para salir del paso, para que no se le cuestionen ciertas cosas que se le han venido cuestionado. Que defina un objetivo, porque si lo que busca es ir a competir, no está listo el equipo y los resultados, no de ahora, nos lo demuestran”, finalizó.