La frase de Pablo Arboine que sorprendió a muchos tras perder con Guatemala

Pablo Arboine salió contento a pesar de la derrota ante Guatemala.

La derrota de Costa Rica ante Guatemala dejó diversos cuestionamientos y dudas por lo hecho por la selección, pero una frase del defensor Pablo Arboine también sorprendió y se llevó su parte.

Instantes después de caer ante los chapines al seleccionado nacional le consultaron sobre cómo vio y el partido y cómo salía tras el encuentro y sin mucha pena afirmó que “muy contento”.

“Muy contento, muy contento en realidad por lo que hicimos, creo que aunque perdemos por un contra ataque, el equipo tuvo personalidad y garra para seguir jugando aún después del gol.

“Nos costó mantener el ritmo con el que comenzamos y Guatemala hizo lo suyo, creo que se armó bien, supo armar las contragolpes y hacernos daño”, destacó a Deportes Repretel.

La declaración del defensor contrasta mucho con la que dio su compañero en el Saprissa, Kendall Waston, quien sí fue mucho más crítico y afirmó que a él no le gustó el partido y salió molestó.

“Es un resultado difícil, obviamente queremos ganar y no nos conformamos con esto, bajo la propuesta que venimos entrenando al inicio tuvimos posesión de pelota más clara, pero al final esto es de resultados, queremos ganar y darle ese aire de resultados a la selección que lastimosamente no se dio.

“¿Cómo voy a salir satisfecho si perdemos? No, no, no queremos perder nunca más un partido contra Guatemala, entonces jamás voy a salir satisfecho”, comentó también a Repretel.

Dos visiones muy diferentes de un mismo partido.