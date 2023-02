Aficionado al Saprissa fue operado en la cadera luego de caer de una baranda del estadio Nacional

Un joven se accidentó en el estadio Nacional, el 13 de febrero anterior. Foto ilustrativa / Rafael Pacheco.

Una celebración en el estadio Nacional le pasó una mala jugada al joven Jafeth Corrales, el 13 de febrero pasado, durante el juego entre Saprissa y Cartaginés.

Ese día, este fiebre al Sapri y vecino de Barrio Mercedes de Aserrí tuvo un accidente durante el encuentro, que ganaron los morados 1-0. Durante la celebración por la victoria del Monstruo, Jafeth se subió a una de las barandas que dividen la gradería con la cancha y las pistas de atletismo, y se resbaló y cayó.

Producto de lo ocurrido, a Corrales lo llevaron al hospital San Juan de Dios y tuvo que ser operado de la cadera. En este momento está en cama, cumpliendo un período de recuperación de 36 días y luego será valorado, para comenzar a llevar terapia.

El joven y su mamá, Magally Mora, conversaron con La Teja. Jafeth pidió que no publicáramos su imagen.

Accidental

Lo primero que aclaró doña Magally fue que la caída fue completamente accidental, su hijo no fue empujado ni nada por el estilo.

“Él estaba celebrando que Saprissa ganó, es muy fiebre y se rebaló. La seguridad del estadio y la gente que colabora con las ambulancias privadas se encargaron de llevarlo. Ese día llegó al hospital pasadas las 10 de la noche, yo estaba dormida y cuando me llamó salimos corriendo para verlo, fue una impresión muy fuerte.

“Yo me quedé con él hasta el martes al mediodía; lo operaron el viernes 17 y el sábado, después del mediodía le dieron la salida. Jafeth andaba en el estadio con algunos amigos y jamás se imaginó que le pasaría algo así”; comentó.

El gol de Mariano Torres hizo que el muchacho se subiera a una baranda a celebrar. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

La angustiada mamá contó que además de la operación en la cadera, su hijo aún tiene raspones en la cara, golpes en los brazos y se lastimó la pierna derecha.

“De momento, está incapacitado, no puede levantarse de la cama, no puede moverse y cuando pasen los 36 días nos dirán cómo se inician las terapias, pero nos explicaron que la incapacidad será de mucho tiempo.

“Todas sus necesidades se deben suplir en la cama y debe cumplir un tratamiento al pie de la letra, y sabemos que la terapia es importante para volver a movilizar su pierna. Él es un muchacho independiente, que trabaja y nosotros en la casa lo estamos ayudando, yo duermo con él por las noches, en caso de que llegue a necesitar algo”, dijo.

Experiencia

Por otro lado, Jafeth reconoció que el haberse subido a la baranda fue una imprudencia y, en este momento, lo primordial es su recuperación.

“Fue una tontera mía y todos los días se aprende algo nuevo. No es algo cómodo estar en una cama 24 horas y en este momento, lo único que puedo decirle es que estoy bien, hay días que son más llevaderos”; manifestó.

Al muchacho se le preguntó qué aprendió con esta experiencia y fue enfático al responder.

“Sería muy irresponsable decir que esto no me deja una enseñanza; problablemente, cambiará mi vida por completo. El hecho de estar una semana en el hospital, el accidente en sí, el dolor que sentía, la tontera de haberme subido ahí, eso me deja una enseñanza de por vida”, comentó.

Jafeth confirmó que se comunicaron con el Saprissa y con los administradores del estadio Nacional, para consultar si en este caso aplica una póliza del INS.

“Saprissa hizo un reporte, sé que hubo una negligencia mía y el INS tiene que valorar todo este tipo de cosas, por el tipo de accidente que fue, pero yo esperaría que puedan aplicar una póliza.

“No tengo nada en contra del Saprissa, porque ellos ni nadie me obligaron a subirme a la malla, fue un asunto mío”, agregó.

La Teja consultó a Ricardo Chacón, director del estadio Nacional, sobre la situación del muchacho.

“Nosotros estamos haciendo la consulta al INS para ver si aplica o no la póliza y haremos lo que el INS nos diga que podemos hacer”, dijo.