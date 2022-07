Aficionado cartaginés llevó flores y bandera al cementerio donde visitó a su papá, abuelita y novia

Cuando el árbitro Benjamín Pineda sonó el silbato que confirmaba el título del Cartaginés, el miércoles 6 de julio, Jeffrey Muñoz explotó de júbilo y de inmediato se le vinieron a la mente tres personas muy queridas, que hubiesen disfrutado a más no poder de ese momento: su papá, su abuelita y su novia.

En el cementerio de Cartago hay muchas tumbas con banderas del Cartaginés. (Tomado de Cartago hoy)

Muñoz, de 38 años, vio partir en enero del 2019 a su novia Gloriana Monge, a su papá Orlando Muñoz en febrero de ese mismo año y su abuelita había fallecido en setiembre del 2008.

Ellos forman parte de los tantos cartagineses que no pudieron ver a su querido equipo azul campeón.

El cementerio de Cartago está lleno de banderas blanquiazules, flores y signos alusivos al Cartaginés desde el jueves, cuando el equipo conquistó el título de campeón nacional en tributo a aficionados brumosos, como los de esta historia, que no vieron al cuadro papero campeón.

Jeffrey tiene muchos recuerdos lindos con su papá, quien falleció a los 65 años.

“Cuando sonó el pito, me desbordé de la emoción, hubo un poquito de todo. Cualquier cartago, todos, tenemos una persona que nos genera ese sentimiento que tengo yo. Siempre hay alguien con quien deseamos celebrar y uno se llena de mucha emoción recordándolos. Es como un tributo para ellos”, expresó Muñoz.

“Mi papá me llevó a la final del 95-96 precisamente ante Alajuelense. El partido lo ganamos 1 a 0 y luego empatamos 2 a 2 y se obligó a dos partidos más. Últimamente, el más fiebre era yo, él ya no tanto, pero estaba pendiente del tele siempre y me preguntaba contra quién jugábamos y qué posibilidades teníamos”, dijo.

Contó que compartió como un año con su novia quien falleció de un paro cardiaco y a quien conoció en el tributo a Randall ‘Chiqui’ Brenes en el Fello Meza y de su abuelita expresó que fue parte importante para esa herencia blanquiazul que corre por sus venas.