Me da pena ir al estadio por como me tratan. No tengo cómo agradecerles a todos, a Orlando Moreira. Ahora es más difícil ir al estadio porque mi movilidad es más difícil. Hace un año don Orlando me prometió que si Herediano quedaba campeón él me llevaba el trofeo a la casa y llegó. Empapelé todo el garaje, lo llené con banderitas. Cumplió lo que me dijo, no tengo cómo agradecerles.