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Aficionado costarricense paǵo un platal para ver a su ídolo y se llevó una decepción

Un costarricense planeó el viaje de su vida, pero no pudo cumplir su sueño

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Un costarricense gastó un platal, con la esperanza de ver a su ídolo en acción, pero se llevó una gran decepción.

Este sábado, el tico (quien no se identificó) conversó con la cadena TUDN, previo al juego entre México y Portugal, que se llevó a cabo en el estadio Azteca, como parte de los eventos de su inauguración.

El joven contó que llegó al país norteamericano con la esperanza de ver a Cristiano Ronaldo, pero no pudo hacerlo, debido a la lesión del luso.

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Aficionado tico no pudo ver a Cristiano Ronaldo

Un sueño sin cumplir

El muchacho contó que gastó $500 (cerca de 231 mil) en la entrada al estadio, para ver este partido amistoso.

“Venía con la esperanza de ver a Cristiano Ronaldo; ya habíamos comprado las entradas. No se pudo por la lesión, pero igual, espero pasarla bien”, afirmó.

Y cuando se le preguntó por el marcador del partido, dijo sin titubear:

México vs Portugal, juego amistoso. Foto: AFP.
El juego entre México y Portugal cerró con empate 0-0. Foto: AFP. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

“Creo que un 3-1 gana Portugal”.

Al final, el duelo cerró con empate 0-0.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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