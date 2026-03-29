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Aficionado fallece previo al inicio del juego entre México y Portugal

Este sábado se juega el encuentro entre México y Portugal, por la inauguración del estadio Azteca

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Un aficionado falleció previo al inicio del juego amistoso entre México y Portugal de este sábado, evento que marcaba la inauguración del estadio Azteca, que se utilizará en la Copa del Mundo del 2026.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del país norteamericano, el aficionado perdió la vida al intentar bajar del segundo al primer piso por la parte externa del recinto.

La SSC destacó que el fanático, de unos 27 años, se encontraba en estado de ebriedad y, pese a que fue atendido por las autoridades de inmediato, la caída le provocó la muerte en el lugar.

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El Estadio Azteca será sede de la inauguración del Mundial el 11 de junio próximo. El histórico recinto está sometido a remodelaciones.
Un aficionado falleció en el estadio Azteca, previo al inicio del juego entre México y Portugal. Foto: archivo. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

A la espera de más información

Según el diario Récord, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) no se ha pronunciado al respecto, por un desconocimiento de la información, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana tampoco ha dado más reportes.

“La parte en la que cayó el aficionado, en la zona de palcos, quedó acordonada por los peritos correspondientes.

“Las autoridades correspondientes fueron notificadas después del accidente, el cual no ha tenido ninguna actualización de momento. Se espera que tanto la FMF como la SSC den más información en las próximas horas”, mencionó el informativo.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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