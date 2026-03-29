Vinícius enciende alarmas en Brasil y en el Real Madrid por molestias

El delantero Vinícius Júnior encendió las alarmas en la selección de Brasil y en el Real Madrid, luego de no entrenar este sábado por molestias musculares, lo que pone en duda su presencia ante Croacia.

No entrenó con el grupo

El atacante fue la principal ausencia en la práctica de la Canarinha en Estados Unidos, previo al amistoso del martes.

Según reportes, el jugador no salió al campo y trabajó de forma diferenciada en el gimnasio, además de someterse a sesiones de tratamiento.

Vinicius brilló con doblete en Manchester (Prensa Real Madrid/Prensa Real Madrid)

Pese a la preocupación inicial, desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) indicaron que los estudios médicos realizados no detectaron ninguna lesión.

Fuentes citadas señalaron que “está todo bien”, lo que reduce el nivel de alarma.

De acuerdo con la información, Vinícius sintió molestias en el muslo tras el partido ante Francia, donde jugó todo el encuentro.

El delantero no tuvo su mejor desempeño en ese compromiso, que terminó con derrota para Brasil.

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Aunque no hay lesión confirmada, su presencia en el amistoso ante Croacia no está garantizada.

El cuerpo técnico optaría por la precaución, pensando también en su importancia para el Real Madrid y la cercanía del Mundial 2026.

Brasil ya perdió a Raphinha tras el duelo ante Francia, situación que perjudica al FC Barcelona, ya que se perderá más de un mes de competición, periodo en que se juegan la Champions y la Liga.