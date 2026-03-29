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Vinícius enciende alarmas en Brasil y en el Real Madrid por molestias

El delantero no entrenó con la selección brasileña y está en duda para el próximo amistoso

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Por Hillary Chinchilla Marín y El Tiempo / Colombia / GDA

El delantero Vinícius Júnior encendió las alarmas en la selección de Brasil y en el Real Madrid, luego de no entrenar este sábado por molestias musculares, lo que pone en duda su presencia ante Croacia.

No entrenó con el grupo

El atacante fue la principal ausencia en la práctica de la Canarinha en Estados Unidos, previo al amistoso del martes.

Según reportes, el jugador no salió al campo y trabajó de forma diferenciada en el gimnasio, además de someterse a sesiones de tratamiento.

Vinicius brilló con doblete en Manchester
Vinicius brilló con doblete en Manchester (Prensa Real Madrid/Prensa Real Madrid)

Pese a la preocupación inicial, desde la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) indicaron que los estudios médicos realizados no detectaron ninguna lesión.

Fuentes citadas señalaron que “está todo bien”, lo que reduce el nivel de alarma.

De acuerdo con la información, Vinícius sintió molestias en el muslo tras el partido ante Francia, donde jugó todo el encuentro.

El delantero no tuvo su mejor desempeño en ese compromiso, que terminó con derrota para Brasil.

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Aunque no hay lesión confirmada, su presencia en el amistoso ante Croacia no está garantizada.

El cuerpo técnico optaría por la precaución, pensando también en su importancia para el Real Madrid y la cercanía del Mundial 2026.

Brasil ya perdió a Raphinha tras el duelo ante Francia, situación que perjudica al FC Barcelona, ya que se perderá más de un mes de competición, periodo en que se juegan la Champions y la Liga.

Brasil
Vinícius no entrenó con Brasil por molestias musculares. (JUAN MABROMATA/AFP)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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