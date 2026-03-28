El conmovedor gesto de Irán ante Nigeria antes de enfrentar a Costa Rica este martes

La selección masculina de Irán, que enfrentará a Costa Rica el próximo martes, lució brazaletes negros y exhibió mochilas escolares mientras sonaba su himno nacional antes de un partido amistoso contra Nigeria, este viernes por la noche, en homenaje a las víctimas de un ataque mortal contra una escuela primaria el primer día de la guerra en Oriente Medio.

El bombardeo contra la escuela, en la ciudad sureña de Minab, el 28 de febrero anterior, mató al menos a 170 personas, entre ellas alumnos y profesores, según las autoridades iraníes.

Antes del saque inicial de su amistoso contra Nigeria, en la localidad turca de Belek, los jugadores iraníes, incluido el exdelantero del FC Oporto y del Inter de Milán, Mehdi Taremi, mostraron mochilas escolares rosas y moradas con lazos como las que utilizaban las víctimas.

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La Selección de Irán hizo un homenaje a las niñas que murieron en un ataque a una escuela, el 28 de febrero pasado. Foto: AFP. (-/AFP)

El juego entre la República Islámica de Irán y la Tricolor será el 31 de marzo, a las 7 a.m. hora tica.

Todo sobre ruedas. Según informó este sábado la Fedefútbol, no se reportan jugadores de la Sele lesionados y los 23 futbolistas convocados están a las órdenes del “Bocha” Batista. Este sábado, el grupo que entró de titular realizó trabajos específicos de recuperación en el gimnasio del hotel Titanic Lara donde está hospedada la delegación y los jugadores que entraron de cambio o no jugaron contra Jordania hicieron una práctica de activación.

Mundial en veremos

La participación de Irán en la Copa del Mundo de Norteamérica, que dará inicio el 11 de junio, está en veremos, luego de que el ministro de Deportes y Juventud del país islámico, Ahmad Donyamali, señalara que no existen las condiciones de seguridad adecuadas para viajar a países hostiles.

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“En medio de las tensiones geopolíticas que se viven en la zona de Oriente Medio, luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar contra Irán, la participación del país asiático en la próxima Copa del Mundo de la FIFA se puso en duda.

“De acuerdo a varios medios internacionales como Al Jazeera y la BBC, entre otros, confirmaron que el Ministro de Deportes y Juventud de Irán recomendó no realizar viajes a Estados Unidos e Israel, específicamente, debido a las pocas garantías que existen para los ciudadanos iraníes”, informó TUDN en su sitio web.