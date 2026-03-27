Celso Borges y Kendall Waston mandan un claro mensaje a los jóvenes de la Selección Nacional

Durante el encuentro entre Jordania y Costa Rica, en el canal de YouTube y de Twitch de Celso Borges, el exvolante de la Tricolor, junto a Kendall Waston, observaron el amistoso de la Sele, dejando mensajes contundentes para los jugadores.

La Selección tica no logró clasificar al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá del presente año, por lo que estos amistosos son la vitrina para los nuestros para darse a conocer, y fue algo que aprovechó Borges para, junto a la Torre, reaccionar al partido en vivo y dejar algunos comentarios sobre los nuevos seleccionados.

Kendall Waston y Celso Borges comentaron sobre la juventud de la Sele (Pantallazo Stream Celso Borges/Pantallazo Stream Celso Borges)

Waston fue uno de los que habló de la juventud de la actual Sele del Bocha Batista, dejando claro que también debe haber un balance con los experimentados.

“Yo pienso que, como todo en la vida, debe ir guiado por alguien de experiencia; no estoy diciendo que tengan que llamar a Celso o a Kendall, sea quien sea, sino que los más jóvenes siempre tienen que tener una guía. Entonces ir haciéndolo paulatinamente con esa estrategia que tenemos, con el tiempo suficiente para el próximo Mundial”, dijo el defensa del Saprissa.

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Para el mismo Waston, a la Selección Nacional tampoco se debe llegar por hacer unos pocos partidos buenos, y eso lo dejó claro.

“Lo que pasa es que yo pienso que no por uno o cuatro partidos buenos ya tiene que estar en la Selección; ojalá que sea algo constante de uno o dos torneos, ahí es donde usted dice que está en un buen nivel y hay que darle ese plus a la Selección. Cada quien va a tener su suerte para alzar la mano y se quedó; es lo que todos quieren, pero ojalá que no sea tan fácil llegar a la Selección”, expresó Waston.

La Sele tiene muchos jóvenes con el Bocha Batista (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Celso le dejó un mensaje a esta generación que quedó marcada por el reciente fracaso, algo que él experimentó en el camino a Sudáfrica 2010.

“Creo que no es malo que queden marcados, ya que el dolor de perder una eliminatoria es clave para poder recuperar esa ilusión y no pensar que era tan fácil como creíamos. Se cometen muchos errores con los años en el proceso, pero va a ser clave si logran profundizar esa herida; no que se sientan culpables, pero que tengan esa sensación de revancha”, mencionó el volante liguista.

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Los mundialistas hicieron un recuento de la última eliminatoria, de los puntos claves que acabaron con el fracaso y algo que pasó con los jóvenes por su inexperiencia.

“La de Nicaragua yo siento que era para ganar y la de Haití en Costa Rica, por eso digo, yo no sé si sea culpa del jugador, pero ver gente tan joven, lo que quieren es seguir y seguir, y uno era así también”, acotó Borges.