Kenneth Vargas rompe el silencio por una noble causa

Kenneth Vargas, padre de Huevito, el atacante de Alajuelense que ha estado envuelto en una polémica al punto que fue sancionado con el club pese a estar lesionado, decidió hablar, pero acerca de un evento benéfico al que va a estar participando en abril.

Y es que Vargas, junto a otras figuras futbolísticas del medio nacional, el próximo 12 de abril en el estadio Carlos Alvarado va a tener un compromiso de leyendas ante veteranos de la comunidad de Santa Bárbara.

Kenneth Vargas participará de un evento benéfico en Santa Bárbara

Sobre este evento benéfico, Kenneth habló con La Teja para saber más detalles e incentivar a la gente para asistir y apoyar al evento.

“Es un partido el 12 de abril, es una actividad con pasacalles, bandas, ciertas actividades en el estadio para beneficio de la Cruz Roja, que se ocupa de comprar una unidad, y la Municipalidad pensó en eso, entonces es algo que organiza la Municipalidad”.

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“Ellos tuvieron la idea de que con exjugadores de Santa Bárbara como Mambo (Víctor Núñez), Atim Roper, Gabas, varios exjugadores de esos tiempos, y ahí se hizo un comercial para invitar a la gente, por ejemplo, mi persona, que fui el máximo goleador de Santa Bárbara, que hace tiempo vivimos grandes emociones y que estaríamos ayudando para recordar viejos tiempos, pero sí es más que todo para ayudar a la Cruz Roja”.

“Va a ser el domingo 12 de abril a partir del mediodía; el partido va a ser como a las 4, ya que primero habrá ventas de comidas y demás cosas”, mencionó Kenneth

El valor de las entradas será de 2000 colones y el día del juego será de 2500, y el número para pagar sus entradas es 60603319 y en el detalle para los sinpe se debe poner “festival”, aclaró Kenneth para los interesados.

Sobre su hijo y el complicado momento que vive en Alajuelense prefirió no hablar, pero aprovechamos para hacerle bulla a esta importante actividad.