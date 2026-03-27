Marcel Hernández revela la cruda realidad del por qué no va a la Selección de Cuba

Marcel Hernández reveló la dura realidad que vive la Selección Nacional de Cuba, algo que mantiene al atacante del Club Sport Herediano alejado del combinado de su país.

“Soy exigente, primero que todo, con mis compañeros y la vez que tuve la oportunidad de regresar ahí en el 2022, fueron cosas que, la verdad, me dolieron mucho, de verdad, el tema de viáticos; mucha gente se quejará, pero el viático en Cuba es de 8 a 10 dólares diarios”.

Marcel Hernández contó sobre la realidad de la selección de Cuba (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Yo no entendía por qué los viáticos los pagaban hasta el último día; les dije: Yo no quiero mi viático, repártanlo entre los jugadores, pero que, por lo menos, lo den el primer día para que puedan salir a comprar algo; hay muchas cosas en las que no estuve de acuerdo y así se los hice saber, el tema de uniformes, la alimentación, que es un problema grandísimo, un profesional se tiene que alimentar bien”, expresó el goleador en el podcast de la Unafut.

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Hernández contó que para ser tomado en cuenta de nuevo tenían que cambiar las cosas; de lo contrario, no estaría para la selección cubana.

“Yo les dije: si cambian las cosas, cuentan conmigo; si no cambian, no, pero más que todo fui un vocero de todos esos cubanos que estaban conmigo en esa convocatoria, que realmente ellos no pueden alzar la voz y esa es la diferencia entre ellos y conmigo. Ellos, aunque estén jugando de manera profesional, no pueden alzar la voz; yo sí, porque yo no tengo un contrato que me amarre al país, por ende puedo hacerlo”, expresó Marcel.

Marcel Hernández es el actual goleador del campeonato (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El goleador del Herediano es un referente para Cuba y él se siente agradecido de que lo consideren como tal.

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“Gracias a todos ellos que hoy están representando a la isla; son un montón de chicos jóvenes; de hecho, sigo ayudando. Así me visualizo en la vida: seguir ayudando a mi gente, a quien realmente lo necesite, y ojalá Dios me dé salud para seguir haciendo eso”, dijo.