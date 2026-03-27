Luis Javier Paradela brilla con Cuba y roba miradas en amistoso internacional

El delantero cubano del Deportivo Saprissa, Luis Javier Paradela, marcó dos goles en el encuentro amistoso de su selección ante Martinica.

El primero de los goles fue una obra de arte del atacante morado que, mediante la ejecución de una bicicleta, se llevó a un rival para luego sacar un disparo de media distancia y meter la bola al ángulo y de esta forma abrir la cuenta en el partido.

Paradela marcó doblete con Cuba (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El segundo de los tantos de Paradela fue un centro en el que tan solo llegó a cerrar la pinza y con ello poner su segundo gol personal y de su selección.

LEA MÁS: ¿Hubiera jugado Marcel Hernández para la Selección Nacional de Costa Rica? El cubano lo deja claro

El compromiso finalizó con empate a dos entre Martinica y Cuba, con el ariete morado brillando igual que como lo hace con su club en nuestro país.