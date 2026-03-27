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Luis Javier Paradela brilla con Cuba y roba miradas en amistoso internacional

El delantero cubano del Saprissa Luis Paradela destacó con Cuba

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Por Eduardo Rodríguez

El delantero cubano del Deportivo Saprissa, Luis Javier Paradela, marcó dos goles en el encuentro amistoso de su selección ante Martinica.

El primero de los goles fue una obra de arte del atacante morado que, mediante la ejecución de una bicicleta, se llevó a un rival para luego sacar un disparo de media distancia y meter la bola al ángulo y de esta forma abrir la cuenta en el partido.

Saprissa vs. Alajuelense
Paradela marcó doblete con Cuba (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El segundo de los tantos de Paradela fue un centro en el que tan solo llegó a cerrar la pinza y con ello poner su segundo gol personal y de su selección.

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El compromiso finalizó con empate a dos entre Martinica y Cuba, con el ariete morado brillando igual que como lo hace con su club en nuestro país.

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SaprissaLuis Javier Paradela
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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