Siguen los filazos: Periodista al que Medford tiene atravesado, le devolvió una pedrada al entrenador morado

Luego del encuentro del torneo de Copa entre Liberia y Saprissa, el entrenador morado, Hernán Medford, criticó fuertemente la regla sub-21 que se debe aplicar tanto en el campeonato nacional como en el mencionado certamen, el cual se encuentra en la etapa de semifinales.

“Lo de la regla Sub-21 no debería ser así, deberían quitarla en el campeonato y en este torneo. Las cosas se deberían hacer por convicción; yo he puesto muchos jóvenes sin esa regla”, expresó el Pelícano tras la paridad a uno entre Coyotes y la S.

Medford se quejó de la regla sub-21 tras juego en Liberia (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

Ante estas declaraciones de Hernán, el periodista de Tigo Sports, José Pablo Alfaro, hizo una dura crítica sobre quienes piden que dicha regla se quite de nuestro fútbol.

“Qué catastrófico sería para nuestro fútbol que le hagan caso al discurso de algunos mezquinos y que quiten la regla sub-21. Sería nefasto para nuestro fútbol.

“El mejor ejemplo de esto es quien no se queja, no los que se quejan. Saturnino Cardozo, el que no se queja, ahí está poniendo jóvenes, arriesgando, siendo valiente, desarrollando talento. Los demás, que son los otros entrenadores, seguirán viviendo de aquel discurso de la meritocracia sin entrar en el presente de lo que es nuestro fútbol”, dijo en el inicio del programa de Tigo Sports Radio el comunicador.

LEA MÁS: El desgarrador mensaje del técnico Edgar Rodríguez a su hijo Felipe en su cumpleaños

Medford y Alfaro vienen de una polémica recientemente

Entre Medford y José Pablo hubo roces en el pasado cuando el periodista hizo unas declaraciones que no fueron del agrado del técnico tibaseño.

“Si hay algo que nunca me ha gustado de Hernán y tengo que admitirlo, es que en las conferencias de prensa no hay manera de que te hable de fútbol.

“Siempre se lo he cuestionado. Hernán se sienta, le da una vuelta para allá, le da una vuelta para acá, se enoja, se molesta, hace alguna broma, pero nunca te habla de fútbol, de propuestas”, dijo José.

Ante eso, Medford no se guardó nada y le contestó en conferencia de prensa tras el duelo que ganó Saprissa 0-1 en Liberia.

José Pablo Alfaro criticó fuertemente a quienes quieren quitar la regla sub21 ( Foto: Instagram José Pablo Alfaro. /Foto: Instagram José Pablo Alfaro.)

“No sé de qué carajos hablo, un periodista de Tigo, parece que tiene más de 20 años hablando de fútbol y entonces por eso quise explicar eso y cuando quiera puedo enseñarle fútbol.

“¡Cómo quieren minimizar 30 años de carrera! Uno no es dueño de la verdad, pero en el fútbol nadie es dueño de la verdad”, mencionó el timonel morado.

El día después de esa conferencia de prensa, José Pablo de inmediato le respondió nuevamente a Medford.

“Siempre he creído que el periodista en general, si está acostumbrado a cuestionar, debe ser tolerante a la crítica. Entonces, si Hernán considera que sí profundiza y habla de fútbol y yo considero que no, pues son simplemente criterios divididos”.

LEA MÁS: ¿Quién es Stewart Gómez, el dirigente de fútbol playa por el que se desata una lucha interna en la Fedefútbol?

“Solamente quiero decir algo: la respuesta que él da expone mi punto, expone lo que es Hernán, explosivo, siempre fijándose en detalles que en realidad pocas veces tienen relación con el fútbol. Por más que yo respete la posición de Hernán y que la crítica me parezca válida, pero por más que yo crea eso, para mí la respuesta confirma mi punto de que Hernán habla poco de fútbol”, respondió.

No solo Medford se ha quejado de esta regla sub-21

Pese a que las palabras de Alfaro no iban estrictamente dirigidas a Hernán, ya que no dijo su nombre a la hora de dar dicha declaración, otro técnico, como es el caso de José Giacone, de Herediano, también se ha quejado de dicha normativa.

“Tampoco estoy de acuerdo con esa regla, porque en realidad poner un jugador por esa regla es hacerle un daño, porque lo pones no por condiciones ni por nivel, sino por una obligación reglamentaria, y eso con el tiempo a veces afecta al futbolista, ya que tal vez se sintió de primera y no era así”, opinó Giacone la semana anterior en conferencia de prensa.