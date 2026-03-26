Torneo Nacional

Presidente del Saprissa se graduó como morado al ir a un lugar sagrado y muy simbólico para el club

Roberto Artavia mostró el lugar que visitó el cual tiene un profundo significado para el saprissismo

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Por Sergio Alvarado
Roberto Artavia visitó la puerta Ricardo Saprissa en el estadio del Espanyol de Barcelona.
Roberto Artavia visitó la puerta Ricardo Saprissa en el estadio del Espanyol de Barcelona. (X Roberto Artavia/X Roberto Artavia)

Roberto Artavia, presidente del Saprissa, mostró este jueves que estuvo de visita en un lugar muy especial para los morados en el mundo como lo es el estadio del Espanyol de Barcelona en España.

El estadio Cornella o el RCDE Stadium, nombre oficial del inmueble tiene una puerta dedicada al cuadro morado con el nombre de Ricardo Saprissa, lo que representa mucho para los tibaseños y su historia.

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Lugar simbólico para el Saprissa

En la puerta 31 del Estadio del RCD Espanyol de Barcelona, dedicada a uno de nuestros máximos símbolos: don Ricardo Saprissa; con mi bolso del tifo de Dracarys, que lleva camisetas para intercambio en esta visita oficial de gran provecho. Seguimos aprendiendo de nuestros amigos”, publicó Artavia en la red social X.

El presi morado anda en una capacitación en aquel país respecto a cómo se manejan los clubes de fútbol y conociendo un poco más de todo este negocio en un seminario de la liga española, contó días atrás.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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