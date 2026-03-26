Erick Lonis sorprende con el tajante mensaje que le mandó a Osael Maroto y a la Fedefútbol

Erick Lonis pidió que se respete la posición que tiene Saprissa en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Erick Lonis, cabeza del área deportiva de Saprissa, mandó un mensaje muy directo y contudente a la Federación Costarricense de Fútbol y a su presidente, Osael Maroto, por un tema que quedó claro le incómoda el cómo se está manejando.

El morado pidió respeto de parte de la Fedefútbol para que la plaza que dejó Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa, en el Comité Ejecutivo de la Federación, se transfiera al actual mandatario tibaseño, Roberto Artavia.

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Polémica en la Fedefútbol por puesto en el Comité Ejecutivo

El llamado se da luego que Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa, también se postuló para ese mismo puesto y este tendría el apoyo de algunos miembros del Comité.

Para Lonis, dejar a un equipo como el Monstruo sin representación en la Fedefútbol sería una falta de señorío pues es una institución clave en el fútbol tico.

“No me parece apropiado y me parece es un paso atrás estar en una posición como esta. No entiendo por qué si sale un representante del Saprissa del Comité Ejecutivo, por señorío, por tradición o respeto a la institución, se le la oportunidad al equipo a que presente su candidato y que eso sea unánime. No entiendo por qué es así”.

Erick Lonis cuestiona falta de respeto al Saprissa

“Está bien, uno entiende que hay un trámite que hay que cumplir, pero antes de entrar en eso, está el señorío, darle a Saprissa la posición que merece y que ya tenía en el Comité Ejecutivo. Siento que este es el camino equivocado”, dijo.

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Erick cree que un club de 90 años, con tanta tradición y afición, se le debería respestar más.

“Somos más de dos millones de saprissistas en este país, creo que merecemos con creces tener una representación en la máxima administración de fútbol del país, sobre todo con una persona que aportará muchísimo a todas las ligas. Don Roberto es una persona de gran visión en la parte administrativa, comunicación estratética y atracción de inversiones”, explicó.

Así se elegirá al nuevo integrante del Comité

La elección del nuevo miembro se realiza con los votos de los integrantes del Comité.