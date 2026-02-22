Erick Lonis dejó muy claro lo que piensa sobre el VAR

Luego de las polémicas del pasado clásico entre Saprissa y Alajuelense, en el que los tibaseños se impusieron 2-1 a los manudos, Erick Lonis, en su programa Deporte Más, dejó clara su postura con respecto al uso del VAR.

Erick Lonis pidió que se quitara el VAR (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

“Yo a veces prefiero a árbitros como Keylor Herrera que digan que yo pito esto y asumo la responsabilidad, algo así como Ramón Luis Méndez, que en paz descanse. Yo quitaría el VAR, yo lo quito; ahora hay más polémica, prefiero que sea uno el responsable y vuelvo un poco a las raíces”, expresó el exguardameta morado.

Los de Tibás lograron la victoria ante la Liga luego de que por medio del VAR se pitara un penal de Alexis Gamboa sobre Ariel Rodríguez, pero la polémica de la noche fue al cierre del encuentro con una jugada dentro del área del Saprissa contra Anthony Hernández que pudo significar también un lanzamiento desde el manchón blanco para el vigente campeón, pero en esta oportunidad no se llamó al silbatero a verla.