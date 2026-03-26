Hernán Medford asegura que a Saprissa lo retrocedieron tres o cuatro años, ¿de qué se trata y a quién señala?

Hernán Medford fue muy crítico de lo que pasaba en las divisiones menores del Saprissa. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Hernán Medford, técnico del Saprissa, no se anduvo por las ramas para hablar sin pelos en la lengua del gran daño que considera le hicieron al club desde adentro hace tres o cuatro años.

El Pelícano asegura que los extranjeros que manejaban el club en lo deportivo, a nivel de ligas menores, lo que hicieron más bien fue dañar la estructura existente y eso provocó una regresión en el trabajo.

El DT afirmó que a los jóvenes hay que llevarlos poco a poco, que no se pueden tirar de golpe, porque hay falencias en su formación, precisamente por lo sucedido años atrás.

“Fueron tres o cuatro años perdidos”

“Con los jóvenes no se pueden brincar etapas, eso está claro y recuerde que yo voy llegando al club, yo no conocía bien lo que pasa y voy conociendo. Recuerde que los extranjeros que estuvieron manejando las divisiones menores retrocedieron mucho al club, tres o cuatro años.

“Enrique Rivers, Erick Lonis y todos los entrenadores de liga menor que son ticos, nacidos en Saprissa, están tratando de mejorar los cuatro años perdidos, porque son tres o cuatro años perdidos. Se los juro y ustedes saben quiénes estaban. Extranjeros que dejaron esto botado y vieras qué difícil trabajar después para mejorar eso”, indicó.

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Hernán Medford le tiró muy duro a la administración de Sergio Gila en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Vuelco a las ligas menores

Para Medford, el equipo tuvo que empezar a trabajar prácticamente desde cero, para reponer el tiempo perdido de la administración de Sergio Gila y Luis Tornadijo, españoles que manejaban las ligas menores moradas.

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“Estamos haciendo cosas para mejorar eso, tenemos a gente con una gran capacidad que está buscando como recuperar esto, como Enrique Rivers, Lonis, Roy Myers, (Christian) Bolaños, el mismo Vladimir (Quesada) que está ahí, están tratando de recuperar algo que en su tiempo se hacía muy bien.

“Acá es cuando uno habla y les digo que nos demos más valor en Costa Rica, hay gente que sabe, muy profesional y preparada, en el Saprissa lo hay, lamentablemente vino gente de afuera a retrocedernos tres o cuatro años. Que triste realidad, pero que dicha que pura gente nacida en Saprissa vino a cambiar todo esto, pero se necesita su tiempo”.