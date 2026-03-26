¿Quién es Stewart Gómez, el dirigente de fútbol playa por el que se desata una lucha interna en la Fedefútbol?

La candidatura del cargo de director 1, puesto que dejó vacante Juan Carlos Rojas a inicios del 2026 ha desatado toda una lucha interna en la Federación Costarricense de Fútbol.

A comienzos de semana trascendió que Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa tiene un rival en la lucha por ese cargo: se trata de Stewart Gómez, presidente de la Liga de Fútbol Playa y quien al parecer, cuenta con un apoyo importante a lo interno de la FCRF.

La candidatura de Gómez ha generado debate en el entorno, ya que hace dos años fue sancionado por el Comité de Ética de la Fedefútbol, por manejos de dinero, en un viaje de la Selección a El Salvador.

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Stewart Gómez es el presidente de la Liga de Fútbol Playa y pelea por un puesto en la Fedefubol. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

No es la primera vez que este administrador aduanero intenta ganarse un puesto en el Comité Ejecutivo de la Federación.

En el 2021, se metió por el puesto por el que competía en ese entonces Orlando Moreira, dirigente de Fuerza Herediana, quien buscaba el puesto de la vocalía. La candidatura de Gómez ha provocado una serie de reacciones y ya hasta en el Deportivo Saprissa alzaron la voz.

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La sanción de Stewart Gómez

En abril del 2024, el Comité de Ética de la Fedefútbol dio a conocer una sanción contra Gómez, por manejos irregulares de dinero en un viaje de la Selección de Fútbol Playa.

Esto informó la FCRF en su sitio web:

“Expediente 002-2022. Proceso: Denuncia del Comité Ejecutivo contra Steward Gómez Chévez, por manejos de dinero en un viaje de la Selección de Fútbol Playa a El Salvador.

“Por tanto: “Se declara al señor Stewart Alberto Gómez Chévez responsable de los hechos investigados y con ello haber infringido el Código de Ética, por lo que se le sanciona con la prohibición de participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol en Costa Rica por el término de un mes, iniciando a partir de la notificación de esta resolución, así como al pago de una multa por la suma de 300,000.00 (Trescientos mil colones)”.

Roberto Artavia, presidente del Deportivo Saprissa tiene competencia por el cargo de director 1 de la Fedefútbol. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

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Las votaciones

En un inicio, la asamblea para elegir a quién ocupará el cargo de director 1 estaba programada para abril, pero ahora se llevará a cabo a finales de mayo. En esta asamblea, el ganador deberá tener más de 16 votos.

La Asamblea de la Federación Costarricense de Fútbol se realizará a finales de mayo. Foto: prensa FCRF. (Fedefútbol)

Esta es la cantidad de votos que asignan los representantes del fútbol costarricense.

- Unafut: 10 votos

- Liga de Ascenso: 7 votos

-Linafa: 6 votos

- Futsal: 2 votos

- Fútbol playa: 2 votos

- Fútbol femenino: 3 votos