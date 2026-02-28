Fedefútbol confirma dura sanción contra exdirigentes de equipo de Liga de Ascenso por presunto amaño

El Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol dejó en firme una sanción impuesta a exdirigentes del Municipal Turrialba, por aparentemente intentar lo que habría sido un caso de amaño.

Este viernes, ese ente dio a conocer que “resolvió confirmar la Resolución 04 dictada por la Comisión Disciplinaria el 7 de julio del 2025, dentro del expediente CD-001-2025, mediante la cual se sancionó a los señores José Rolando Pereira Calderón, Ernesto de la Torre y Enrique Valencia con cinco años de prohibición de ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol federado”.

Recordemos que los dirigentes fueron castigados luego de que la Federación los encontrara responsables de tentativa de amaño de partidos de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba.

En febrero del año pasado, trascendió que los encargados del club le habrían hecho un ofrecimiento de dinero a ocho jugadores con tal de perder un partido en condiciones específicas, pero los futbolistas habrían rechazado la oferta.

El partido del supuesto amaño fue el 10 de febrero del 2025 ante Cariari, en el estadio Rafael Ángel Camacho, y los caribeños ganaron por marcador 2-1.

Rolando Pereira, expresidente del Municipal Turrialba, fue sancionado y no podrá relacionarse con actividades de fútbol por 5 años. Facebook Municipal Turrialba. (Facebook Municipal Turrialba./Facebook Municipal Turrialba.)

La Fedefútbol comunicó la decisión a las ligas afiliadas y a la FIFA, para los efectos correspondientes.

Las razones de la confirmación

El tribunal determinó que la investigación y el procedimiento desarrollado, a partir del informe de la Oficialía de Integridad, se realizaron con pleno respeto al debido proceso.

Además, determinó lo siguiente:

“La prueba valorada por la Comisión Disciplinaria fue coherente, suficiente y concordante, especialmente los testimonios directos que acreditaron un ofrecimiento económico tendiente a influir ilícitamente en el resultado de un partido oficial.

El Municipal Turrialba estuvo envuelto en una polémica, por el presunto amaño de un juego. Foto: archivo. (Turrialba/Turrialba)

“La tipificación aplicada, sobre el intento de influir ilícitamente en el resultado de un partido, fue correcta y ajustada al artículo 66 del Código Disciplinario de la FCRF.

“La sanción impuesta es proporcional a la gravedad de la conducta, la cual atenta contra la integridad y el fair play en el fútbol federado”, concluyeron.