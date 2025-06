Jugador de Turrialba tentado por amaño habló: “Me ha dolido mucho, porque uno sufre en silencio”

Michael Barrantes, exjugador del club Turrialba (no confundir con el exjugador de Saprissa, Cartaginés y Alajuelense, entre otros, del mismo nombre), habló sobre el escándalo por supuesto amaño que sacude al equipo azucarero de la Liga de Ascenso.

Michael Barrantes estuvo en el Municipal Turrialba. Fotografía: Turrialba (Turrialba F.C./Turrialba F.C.)

El futbolista conversó con el medio independiente 360 Deportivo, de Turrialba, y aunque evitó entrar en detalles, por respeto a la investigación en curso, sí dejó ver el impacto emocional que esta situación le ha generado.

“Me encantaría salir a contar todo, pero hay procesos en marcha que no me lo permiten”, dijo.

Turrialba es uno de los equipos que está siendo investigado por un presunto intento de amaño. El caso sigue abierto, y por esa razón, Barrantes insistió en que no puede entrar en detalles.

“No ha sido fácil guardar silencio, mientras se dicen muchas cosas. Mientras me señalan, se especula y se juzga. Hay procesos en marcha que no me permiten hablar”, recalcó.

Turrialba es investigado por un supuesto amaño. Foto ilustrativa. (FB Turrialba/FB Turrialba)

A pesar de su discreción, el futbolista dejó entrever que ha sido señalado y que, de alguna manera, ha pagado un precio.

“Esta situación me ha dolido mucho, son cosas que uno no espera vivir en el fútbol. Yo creí que esto era pasión, entrega y respeto, y de pronto uno se da cuenta que no todos piensan igual.

“Yo, con lo que soy y lo que hice, no tengo nada que esconder, pero también estoy cansado porque uno sufre en silencio, no sé si me entiende. Aunque no puedo decir nada, confío que el tiempo pondrá todo en su lugar”.

El medio que lo entrevistó menciona que habría sido apartado del equipo por esta situación, aunque en el video no se escucha esa afirmación directamente.

Así está la cosa

Según una investigación de La Nación, el pasado 10 de febrero, diez jugadores del club fueron citados a una reunión privada. De los diez, ocho llegaron.

En esa cita, supuestamente, estuvieron presentes el presidente Rolando Pereira, junto a los mexicanos Ernesto de la Torre y Enrique Valencia, representantes del grupo Futbol International Management, que un día antes había anunciado un convenio con Turrialba.

Ernesto de La Torre, Pavel Pardo, el alcalde de Turrialba, Carlos Hidalgo, y Andy Herron, el día que se presentó el convenio entre el Municipal Turrialba y Futbol International Management. (Archivo - Municipal Turrialba/Archivo - Municipal Turrialba)

La propuesta a los jugadores, presuntamente, fue recibir $300 (unos ¢152.000) por perder un partido, además de incentivos extra, según reveló La Nación.

El caso de Turrialba sigue bajo investigación, pero ya empieza a mostrar rostros humanos. Michael Barrantes, sin decir mucho, dejó claro que hay futbolistas que están cargando con un peso emocional fuerte.

