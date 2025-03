Carlos Ricardo Benavides responde: ¿Cuántas personas se necesitan para amañar un partido?

Las alertas por los amaños en los partidos de fútbol en Costa Rica, tanto en primera como en segunda división, han puesto al país en el ojo del huracán.

Carlos Ricardos Benavides sigue adelante con la investigación por amaño de partidos en Costa Rica (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

El caso más reciente y polémico ocurrió en el partido entre Santos de Guápiles y Guanacasteca, un encuentro que despertó sospechas por movimientos atípicos en casas de apuestas internacionales, un resultado inesperado y la posterior un supuesto cambio de estructura en ambas organizaciones, sin avisar a las autoridades.

A raíz de esto, la Fedefútbol y la FIFA han puesto la lupa sobre el fútbol costarricense, en medio de investigaciones en curso.

¿Qué está pasando?, ¿qué papel juegan las casas de apuestas?, ¿cómo lo detectan las autoridades? Para responder estas y otras inquietudes, conversamos con Carlos Ricardo Benavides, oficial de integridad de la Fedefútbol, quien explicó el panorama de esta problemática y los esfuerzos para combatirla.

- ¿Cómo describiría la situación actual del amaño de partidos en el fútbol costarricense?

- Es un problema importante en el mundo del fútbol y la FIFA realiza esfuerzos constantes para combatirlo. Si bien ocurre en muchos países, suele ser más común en aquellos en vías de desarrollo, ya que las ligas europeas y norteamericanas llevan más tiempo trabajando en su prevención.

-¿Cuáles son las principales señales de alerta que identifican un posible caso?

- Las alertas pueden surgir de distintas maneras. Existen denuncias formales, tanto de personas vinculadas al fútbol (jugadores, entrenadores, dirigentes, agentes) como de terceros sin relación con el deporte. También hay sistemas específicos de detección, como los monitoreos de FIFA y las denuncias de jugadores a través de FIFPro, que es la organización mundial de futbolistas profesionales. Todas estas herramientas garantizan la protección de la identidad del denunciante para evitar represalias.

- ¿Existe cooperación con organismos internacionales como FIFA o Interpol en estas investigaciones?

Santos y Guanacasteca, que están siendo investigados, juegan este viernes. (Archivo/Archivo )

“Sí, de FIFA, que está al tanto de los casos que se investigan en cualquier país y mantiene un registro de todas las situaciones que se reportan. La cooperación con estos organismos es clave para identificar irregularidades y actuar de manera efectiva.

- ¿Se han fortalecido los mecanismos de control para evitar que el problema crezca, especialmente con el auge de las apuestas deportivas?

-Lo más disuasivo son las normas. En el último año aprobamos reglamentos: el Reglamento de Ética, que incluye sanciones severas para quienes mientan o se nieguen a atestiguar; el Reglamento para las Investigaciones de Oficialía e Integridad, que brinda herramientas adicionales para los procesos; y medidas preventivas dirigidas a los clubes de primera y segunda división, con quienes sostuvimos reuniones para advertir sobre la gravedad del problema y sus implicaciones.

- ¿Considera que el crecimiento de las casas de apuestas ha hecho más difícil el control del amaño de partidos?

- Es paradójico. Por un lado, la proliferación de las apuestas, tanto legales como ilegales, incrementa el riesgo de que personas inescrupulosas intenten manipular partidos. Pero, al mismo tiempo, las plataformas digitales dejan rastros que permiten a FIFA y a otras entidades detectar movimientos sospechosos.

Las apuestas deportivas contribuyen al amaño de partidos. (Bridget Bennett/NYT )

- ¿A partir de cuántos miembros de un equipo corruptos hay más probabilidades de que un amaño tenga éxito?

- Ha habido casos donde basta con una sola persona y otros en los que está involucrado un equipo completo. No hay una regla exacta.

- ¿Qué mensaje le daría a los jugadores y dirigentes que puedan verse tentados por este tipo de prácticas?

- A los jugadores, especialmente a los más jóvenes, les digo que no se dejen atrapar por estas mafias. Disfruten de su carrera y no caigan en la trampa de ganar pequeñas sumas de dinero a cambio de arriesgarlo todo. El amaño de partidos no solo mancha la reputación de por vida, sino que puede acabar con una carrera en segundos.