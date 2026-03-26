El desgarrador mensaje del técnico Edgar Rodríguez a su hijo Felipe en su cumpleaños

Edgar Rodríguez, técnico de la Selección Sub-17 femenina, vive un jueves distinto, pues su hijo Felipe Rodríguez habría cumplido 8 añitos este 26 de marzo.

Recordemos que el niño falleció el 7 de febrero pasado, luego de una lucha contra el cáncer y, como es de esperar, no hay día en que su papá lo saque de sus pensamientos.

Edgar le dedicó un sentido mensaje a su niño a través de sus redes sociales.

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Edgar Rodríguez recordó a su hijo Felipe, quien habría cumplido 8 añitos este jueves. Foto: Instagram Edgar Rodríguez. (Instagram/Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez.)

El mensaje de Edgar Rodríguez

Este es el mensaje del extécnico de Alajuelense:

“¡Feliz cumpleaños, mi amor! Te amo con todo mi corazón, papi, daría mi vida por poder abrazarte y besarte una vez más.

“Que Dios y la Virgen te celebren el día a lo grande, como siempre te gustaba. Te extraño hoy más que nunca, mi bebé hermoso”.