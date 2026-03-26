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El desgarrador mensaje del técnico Edgar Rodríguez a su hijo Felipe en su cumpleaños

Recordemos que el niño falleció el 7 de febrero pasado, luego de una lucha contra el cáncer

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Edgar Rodríguez, técnico de la Selección Sub-17 femenina, vive un jueves distinto, pues su hijo Felipe Rodríguez habría cumplido 8 añitos este 26 de marzo.

Recordemos que el niño falleció el 7 de febrero pasado, luego de una lucha contra el cáncer y, como es de esperar, no hay día en que su papá lo saque de sus pensamientos.

Edgar le dedicó un sentido mensaje a su niño a través de sus redes sociales.

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Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez.
Edgar Rodríguez recordó a su hijo Felipe, quien habría cumplido 8 añitos este jueves. Foto: Instagram Edgar Rodríguez. (Instagram/Foto tomada del Instagram de Edgar Rodríguez.)

El mensaje de Edgar Rodríguez

Este es el mensaje del extécnico de Alajuelense:

“¡Feliz cumpleaños, mi amor! Te amo con todo mi corazón, papi, daría mi vida por poder abrazarte y besarte una vez más.

“Que Dios y la Virgen te celebren el día a lo grande, como siempre te gustaba. Te extraño hoy más que nunca, mi bebé hermoso”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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