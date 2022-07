Aficionado de 93 años vio a Cartaginés quedar campeón dos veces (Video)

Carlos Solano (derecha) vio al Cartaginés ser campeón en dos ocasiones. Keyna Calderón.

Don Carlos Solano es un fiel aficionado que la vida le dio la oportunidad de ver al equipo de sus amores, el Club Sport Cartaginés, ser campeón nacional dos veces.

A sus 93 años, el famoso Cala festejó, cuando tenía 12 años, el tercer campeonato de los blanquiazules, en la final del 12 de enero de 1941, ante el Club Sport Herediano y, 81 años después, volvió a celebrar, pero ahora la rogada cuarta copa.

Para festejar el tan histórico logro de su equipo, Solano se fue al Mercado Municipal de Cartago este jueves con su hijo Antonio. El orgulloso señor es vecino de El Guarco.

“Estaba llorando en la casa, se puso eufórico, llorando y se sentía orgulloso, primero por tener salud y luego por ver al equipo alzar la copa”, contó Antonio.

Ana Chacón celebró el título a todo corazón. Keyna Calderón.

Don Carlos dice que disfrutó muchísimo más esta cuarta copa que la tercera porque en aquel entonces era muy jovencito.

“Cuando se consiguió el campeonato del 41 yo era un chiquillo que andaba detrás de la pelota de gente, cuando el equipo iba llegando a Cartago.

“Estaba feliz, pero era muy pequeño y por eso ahora disfruté más este título”, comentó.

81 años tenía Cartaginés de no ser campeón.

Cala manifestó que tantos años de espera valieron la pena.

“En esos años he visto muchos jugadores y aficionados que no han podido ver al equipo campeón y tengo la fe de que volveré a ver al Cartaginés siendo campeón.

“Si había un muñeco en el estadio de Cartago, se lo pasaron a la Liga”, afirmó el señor.

Para Jeannette Solano, las brujas manudas espantaron al muñeco de Cartago del Fello Meza. Keyna Calderón.

Fiestón

Pero no solo Solano disfrutó a lo grande el título del equipo de sus amores. Ana Chacón esperaba desde hace años el campeonato para salir a la calle con un traje de corazón, mitad azul, mitad blanco y con un muñeco en la mano.

“Vengo saliendo de una gripe y no pude venir anoche (miércoles) a la plaza Mayor, pero hoy (jueves) no me podía perder la celebración del equipo que amo”, afirmó.

Jeannette Solano llegó al mercado con su hija Carolina, su nieta Monserrat y su vecina Ermilia.

“Vivimos en Paraíso de Cartago, estamos celebrando desde ayer y no hemos llegado a la casa, no hemos dormido”, contó.

Ella andaba dos brujas vestidas con los colores rojo y negro y una bandera blanquiazul, dando a entender que las brujas sacaron al muñeco del Fello Meza.

Don Rafael “Fello” Meza, hijo de la leyenda brumosa, también se dio una vuelta por el mercado para celebrar con los cartagineses.

El Mercado Municipal de Cartago se tiñó de blanco y azul. Keyna Calderón.

El hijo mayor del exdelantero del Cartaginés dijo que la victoria del cuadro blanquiazul era para toda Costa Rica.

“Cuando al inicio dijeron que el partido sería el jueves pensé mucho, porque queríamos que fuera el miércoles, para recordar a papá en su nacimiento y sí fue.

“El primer tiempo lo vi en la plaza Mayor y el segundo en la casa. Dormí poquito, pero feliz”, comentó.

Vanessa y Ana Catalina se encontraron en la Basílica de los Ángeles al jugador Paolo Jiménez. Keyna Calderón.

Fello se encontró a don Fernando Rojas, quien llegó con su esposa Virginia, su hija Marycarmen y sus nietos Gabriel y Tomás, quienes son saprissistas, pero se unieron a la celebración de los brumosos.

“Somos morados de corazón, pero celebramos con Cartago, porque esto no lo ha vivido mucha gente y sabemos que muchas personas no pudieron ver esto”, afirmó doña Virginia, vecina de La Guácima de Alajuela.

Las amigas Ana Catalina Monge y Vanessa Villalobos se fueron a darle gracias a la Virgen de Los Ángeles por el campeonato y allí se encontraron con el jugador Paolo Jiménez.

Monge contó que ella y Vanessa son amigas gracias al Cartaginés, los colores blanco y azul las unieron hace más de 10 años y recordó que su mamita se murió esperando un título brumoso.

“Cuando mi mamá entró en coma se estaba jugando la final del 2013 y una de sus últimas palabras antes de quedar en ese estado fue, ‘¿cuánto quedó Cartaginés?’ y murió 39 días después”.