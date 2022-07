Desde el cielo, “Fello” Meza celebró por partida doble en el día de su cumpleaños

Fello Meza nació el 6 de julio de 1920. Facebook.

Los aficionados al Cartaginés tocaron el cielo y estallaron en júbilo, al ver que su equipo logró el tan ansiado título que estaban esperando desde hace 81 años, pero hay un grupo de personas que anhelaban más que nada este nuevo campeonato.

Se trata de la familia del exdelantero José Rafael “Fello” Meza, quienes celebraron esta victoria por partida doble, pues además de festejar el triunfo de este miércoles ante Alajuelense, también conmemoraron el natalicio del emblemático exjugador que le dio nombre al estadio brumoso.

102 — años hubiera cumplido Fello Meza.

A la familia Meza Montoya los astros se les alinearon y vivieron un momento sublime, luego de ver cómo el cuadro de la Vieja Metrópoli campeonizaba nuevamente, después de aquel tercer y último campeonato, que hasta entonces había conseguido el líder de la familia, don Fello, el 12 de enero de 1941, en el juego contra Herediano.

Fello nació el 6 de julio de 1920 y este miércoles cumplido 102 años y para los parientes del exjugador, es imposible no recordar a su papá y abuelo, quien hubiera deseado volver a ver un título del equipo de sus amores antes de partir al descanso eterno el 15 de julio de 1988, a los 68 años.

En la casa de la familia Meza, en Taras de Cartago hay una pared con recuerdos del exjugador. Cortesía.

Sabiduría

Rafael Meza Montoya, uno de los hijos de Fello contó que él y algunos de sus hermanas visitaron el sepulcro donde se ubican los restos de su papá y aprovecharon para pedirle sabiduría para el equipo que dirige Géiner Segura.

“Esta es una linda casualidad, es una semana muy emotiva, porque el lunes anterior (4 de julio) era la fecha en la que debutó mi papá en el fútbol.

“En mi caso, yo siempre le hablo porque sé que me escucha en donde quiera que esté y en estos días le he pedido que oriente al equipo, que le dé sabiduría y que ojalá no permita que entre una bola en el marco y así fue. Estamos muy contentos”, dijo.

Fello Meza es uno de los jugadores más emblemáticos del país. Cortesía.

“Le pedimos a mi abuelito (Fello), que nos eche una manita, son cosas vanales, pero sería una alegría muy bonita disfrutar esto en familia”. — Erick Hernández, nieto “Fello” Meza.

Fello hijo contó que muchas personas se acercaron a ellos en los días previos a la gran final, porque estaban ilusionados y porque muchos querían que llegara este título tan esperado. Y también recordó, lo que en vida le decía su tata cuando no lograba ver campeón al equipo de sus amores.

“En las finales sufría mucho porque el equipo no lograba ser campeón, decía que no era justo que un equipo como Cartaginés no consiguiera un título, él quería mucho a la institución.

“Papá falleció en julio de 1988, pero no logró ver los últimos partidos de ese campeonato. Sé que en un día como hoy (miércoles) él lo hubiera disfrutado montones, saber que el equipo volvió a ganar un título en la fecha de su cumpleaños”, afirmó con nostalgia.

Nietos y bisnetos de Fello Meza. Cortesía.

Fello contó que vio el partido con sus hermanas Patricia y Socorro, en Taras, en Cartago, cerca de la casa de sus papás Fello y Lidia Montoya, quien falleció en marzo del año pasado a los 98 años.

“Ellas casi ni ven el partido del estrés, pero siguen pendiente de lo que le pasa al equipo”, manifestó.

Un gran abuelito

Erick Hernández Meza, uno de los 36 nietos de Fello, compartió con su abuelito hasta los 18 años.

“Soy odontólogo y estudié en México, donde mi abuelito llevó parte de su carrera y eso me hace recordar la gran carrera que tuvo.

“Mi familia es muy unida, siempre ha habido una buena química con todos mis tíos y mis primos y en un día como hoy se le llevó flores al cementerio, porque además de mi abuelito, allí están los restos de mi abuelita y de algunos tíos y primos”, expresó.

Hernández recordó a abuelito como una persona cariñosa y sencilla.

Erick con la esposa de don Fello, doña Lidia, quien falleció el año pasado. Cortesía.

“Desde que tengo uso de razón se compartía la pasión por el fútbol y era una persona muy cariñosa, humilde.

“Fui muy afortunado al conocerlo, de haberlo aprovechado tanto tiempo, pero en general toda la familia se siente orgullosa de él y de lo que representa para la comunidad de Cartago”, contó.

Erick tiene 50 años y expresó que por años la familia ha sufrido mucho, al ver que Cartaginés no lograba un título.

“Mi abuelita fue la última de la familia que vio a Cartaginés con una copa, ella estaba jovencita y después de ahí nadie ha podido. Mi papá, Marco Tulio, tiene 82 años y no ha podido ver a su equipo ganar un campeonato y las generaciones más jóvenes también lo estábamos esperando”, recalcó.

Hernández afirmó que la familia ha vivido intensamente las semifinales y ahora la final contra Alajuelense, pero no con aires triunfalistas.

“Tengo recuerdos muy buenos de varios equipos del Cartaginés, a los que el título se les escapó de las manos. Nosotros hemos seguido al equipo con cautela, pero ilusionados, porque en estos años verlo sin ganar ha sido durísimo y algunas personas no lo entienden.

“Somos aficionados muy fieles y en estos días hemos salido a celebrar con respeto, porque hemos pasado cosas duras como familia. Perdimos algunos seres queridos, llegó la pandemia y nos parece que este título es una forma de hacer las paces, luego de la realidad tan dura que hemos enfrentado”, dijo.