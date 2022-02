Aficionado de Saprissa manejó ocho horas y cientos de kilómetros, ¡pero logró lo que quería!

Solo por esta foto valió la pena el viaje, asegura el fiebre. Cortesía.

El saprissista Erick Pacheco vivió toda una aventura el 19 de febrero anterior, cuando fue a ver al equipo de sus amores jugar en Pérez Zeledón.

Ese día, el Monstruo empató 0-0 con los guerreros del sur, pero pese a que el resultado no fue el esperado, la travesía valió la pena, porque se pudo tomar una foto con el jugador morado Christian Bolaños.

Erick es empresario y desde hace ocho años vive en Bahía Drake, en el sur del país, en donde administra unas cabinas.

Fue gracias a unos amigos que ese mismo día decidió darse la vuelta por San Isidro de El General para ver al Sapri.

En su cuenta de Twitter, Pacheco contó lo que vivió por ir a ver a la “S” y rajó con la imagen al lado de ‘Bolañitos querido’.

“Creo que cualquier saprissista quiere una foto con él (Bolaños), es un jugador determinante en Saprissa”, Erick Pacheco, aficionado morado.

“Manejé desde Bahía Drake a Pérez y me devolví después del partido (4 horas por cada vía), me paró el tráfico a las 2 a.m. sin carta, fui honesto y le dije que solo andaba viendo a la ‘S’ (me dejó ir), llegué a la casa a las 4 a.m., pero todo valió la pena por la foto con Bolaños”, escribió el seguidor tibaseño.

La Teja buscó a este fiebrazo para que nos contara más de su aventura y dice que todos los astros se alinearon para visitar la casa de los generaleños.

“Era la primera vez que iba a Pérez Zeledón a ver un partido de Saprissa. Estaba conversando con mis amigos y así de la nada decidí irme, conseguí la entrada por Internet y a eso de las 4 de la tarde me fui para el estadio.

“Compramos entrada en sombra y llegué al estadio a las 8:05 p.m., cuando ya había empezado el partido. Siempre me ha gustado ir al estadio, pero con la pandemia y por mi trabajo se me había complicado y era la primera vez que veía a Saprissa en vivo desde que se reabrieron los estadios”, comentó.

La defensora morada Daniela Cruz visitó el negocio de Erick en Bahía Drake. Cortesía.

Fiebre

Erick es tibaseño de nacimiento y vivía con sus papás, Carlos Pacheco y Martha Quirós, a 100 metros de la Cueva. Es un morado fiel, le encanta el fútbol y desde chiquillo era habitual verlo en la gradería de sol junto a familiares y amigos.

“Fui al estadio con una amiga, se llama Paola, y el ambiente estuvo muy lindo, pensé que íbamos a ganar, pero fue un juego muy entretenido. La pasé bien, estuvimos vacilando, había muchos morados y se siente bien el hecho de ir volviendo a la normalidad poco a poco. Me gustó la experiencia”, añadió.

Pacheco contó que cuando terminó el partido le dijo a su amiga: ‘Suave para tomarme una foto con Bolaños’, pero ella no le creyó.

“Mariano (Torres) pasó y saludó, entonces empezamos a llamar a Bolaños y fui de los primeros que se tomó la foto con él. Se acercó, se dejó tomar la foto y en el estadio la gente comenzó a reaccionar muy bien ante su disposición.

“Creo que cualquier saprissista quiere una foto con él, es un jugador determinante en Saprissa, lo recuerdo desde que empezó en el Sapri, lo que hizo en el Mundial de Clubes y es uno de los mejores jugadores del país, tiene recorrido internacional, jugó en Europa y sabe lo que es ser un futbolista profesional”, comentó.

Luego de la mejenga se quedó en la Expo PZ, que terminó a eso de la medianoche y después se fue para su casa.

“El tráfico me paró a las 2 de la mañana y diay, le dije la verdad, que andaba viendo a Saprissa y me dijo en son de broma ‘le salió caro’ (por el empate), y me dejó ir. Llegué a la casa a las 4 a.m., pero no me importaba, porque tenía la foto con Bola”, reiteró Erick, de 37 años.

El fiebre contó que sus compas lo vacilaron porque una hora después de llegar a casa se tuvo que despertar para ponerse a trabajar.

“Todo el mundo me decía que estaba loco, porque me pegué la manejada, llegué a la casa en la madrugada y solo pude dormir una hora, porque empezamos a hacer tours a las 6 de la mañana”, añadió.

Erick visitó el Parque de los Príncipes en el 2019 para apoyar al portero tico Keylor Navas. Cortesía.

Apoyando

A Erick le gusta viajar y ha tenido la oportunidad de ver a algunos exjugadores morados fuera de Tiquicia.

A Keylor Navas, portero del PSG, lo apoyó en el Parque de los Príncipes en el 2019 y también tuvo el chance de ver a Celso Borges, cuando jugaba en el Deportivo La Coruña, en un partido contra el Barcelona.

“Me encanta el fútbol, vivo intensamente todos los partidos, pero no me estreso, aprovecho cuando viajo para ver a exjugadores, sobre todo saprissistas, y apoyarlos”, afirmó.

Este lunes, el tibaseño tiene que hacer unos mandados en San José y espera sacarle el jugo al día para ir a la Cueva a ver el partido entre Saprissa femenino y Herediano, que será a las 7 de la noche.

“Conozco a algunas jugadoras del Sapri y espero ir al estadio, me hace falta volver”, destacó.