Aficionado de Saprissa que recibió patada de Jewison Bennette analiza demandar al asistente del Herediano

Jewison Bennette se puede meter en un broncón por su lamentable acción. (Jose Cordero)

El aficionado del Saprissa al que Jewison Bennette agredió tras la final, analiza demandar al asistente técnico del Herediano.

Así se lo hizo saber a La Teja el aficionado morado este lunes.

El joven, quien nos buscó para contarnos su versión de los hechos, nos pidió que guardáramos su identidad, precisamente porque se está asesorando legalmente para ver si demanda a Bennette por la patada que le pegó.

“Cuando terminó el partido, me metí, como todos los aficionados, a la cancha y voy grabando la reacción de Jafet Soto, en un momento sentí una patada, intenté esquivarla, pero al final me golpeó en la espalda. Cuando caigo al suelo, mi teléfono salió volando a unos metros, me levanté y tenía a todos los miembros de seguridad encima, desconozco si era seguridad de ellos o privada, pero uno de ellos me pegó en la espalda.

“Eso no se vio en el video, porque solo enfocaron el molote de gente, pero no sé porqué ese muchacho (Jewison Bennette) hizo eso, primero nunca me metí con él, al que estaba grabando era a Jafet y me pegó de la nada.

“El video fue claro, él me pegó sin ninguna causa, me tiene muy adolorido, ni siquiera me dijo, ‘no grabe a Jafet’, o me corre, simplemente vino y me golpeó.

“Amanecí bastante golpeado en la parte del hombro derecho, porque por la patada me lo tiró hacia adelante y fue como un latigazo. Ya estoy hablando con personas que son especialistas en el caso para ver qué me recomiendan hacer, primero ocupo asesorarme, que me dicen ellos antes de tomar una decisión”, relató.

Esta persona estaba en el sector de platea oeste y tras el pitazo final ingresó a la cancha a celebrar y ahí fue cuando se dio el hecho que se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Jewison Bennette, por su parte, le había confesado a La Tejas horas antes que él sí agredió a una persona, pero justificó su acto. Las declaraciones de él puede leerlas dándole click AQUÍ.