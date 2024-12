Aficionado nicaragüense apoya a Alajuelense y al Real Estelí, pero quiere la Copa para solo uno

Marlon Prado es un nicaragüense que, hace 30 años, llegó a Costa Rica y se hizo aficionado del León rojinegro viendo a la Liga de Valdeir “Badú” Vieira.

Originario de Managua, el nicaragüense de 50 años le iba al Real Estelí cuando estaba en su país y hoy tiene a sus dos amores frente a frente, pero muestra preferencia por uno de los dos para la gran final centroamericana

Marlon Prado dice que se gana, se empata o se pierde, pero el rojinegro no destiñe. (Cortesía )

Alajuelense recibe al Real Estelí este miércoles a partir de las 7 de la noche, en el estadio Alejandro Morera Soto, en el juego de vuelta, luego de un empate a un gol en el estadio Independencia, en la ida.

Marlon aún no ha definido (este martes) si va al juego, pero sí tiene identificado plenamente cuál equipo quiere que se deje la Copa.

“Voy con Alajuelense, quiero que la Copa se quede en el Morera Soto. ¿Por qué me inclino por los manudos? Porque no es un tema de nacionalidad. El fútbol trasciende fronteras, es algo global y con la Liga tengo identidad cien por ciento. El Real Estelí me gusta y tengo mucho sentimiento, pero el arraigo por la Liga es un sentimiento inexplicable. Es diferente, es una pasión”, confesó el nicaragüense.

Más aún, Prado explicó cómo se hizo aficionado al cuadro manudo cuando llegó al país.

Alajuelense sacó un empate en el estadio Independencia.

“Vi un clásico contra Saprissa y esa Liga me llamó la atención por cómo jugaban, cómo hacían esas transiciones rápidas. Yo entendía algo de fútbol y miraba que la Liga agarraba la bola y no se la quitaban, era algo apoteósico. Eso me enamoró y, a partir de allí, empezó ese amor que se volvió incondicional y, como digo siempre, se pierde, se gana y se empata, pero el rojinegro no destiñe”, comentó.

También explicó por qué, siendo managüense, sigue a un equipo del norte de Nicaragua, como el Real Estelí.

“En Nicaragua hay dos equipos que dominan el fútbol: el Diriangén y el Estelí. Yo conocía a Otoniel Olivas (técnico del Real Estelí) cuando jugaba, y era un equipo que le daba pelea al Diriangén, que es el equipo más rayado (más ganador). Sin embargo, yo no me fijo en las copas para apoyar a un equipo, me gusta más el arraigo con la gente, y el Estelí tiene eso en Nicaragua”, contó.

Si las barras se llegan a cruzar, les pidio que lleven la fiesta en paz, se trata de apoyar al equipo uno. No tiren nada al campo de juego”, — Marlon Prado, aficinado liguista y esteliano

Aún con ese sentimiento de identidad, Prado ni siquiera contempla la posibilidad de un triunfo del Tren del Norte porque los 30 años en Costa Rica y ese enamoramiento del León manudo pueden más que lo que siente por el cuadro esteliano.

“No pienso en que ganará el Estelí, quiero que la Copa se quede aquí”.

Por ese mismo motivo, no fue a su tierra a ver el juego, pues confiesa que se hubiera sentido incómodo.

“Quise quedarme en casa, no me sentía con ánimo para empujar al uno y al otro. Es decir, yo quería que el Real Estelí llegara a la final y se enfrentara a la Liga, pero no ir a verlos al estadio Independencia. En cambio, si voy al Morera Soto, que aún no lo sé, iré cien por ciento identificado con Alajuelense”, añadió Prado.

Marlon Prado con la chema del Real Estelí en un clásico Alajuelense - Saprissa. (Cortesía )

Marlon tiene buenas razones para ir al Morera Soto, pues Alajuelense está invicta en la actual temporada jugando en ese estadio, con once partidos del torneo nacional y cuatro de la Copa Centroamericana (dos en fase de grupos, uno de cuartos y otro de semifinal), por lo que las probabilidades de alcanzar el cetro son reales.

No obstante, piensa que la planilla de Alajuelense no es tan robusta como algunos hacen creer.

Marlon Prado en el Alejandro Morera, con su señora. (Corteía )

“Algunos jugadores no me gustan. Para mí, hacen falta en algunos puestos mejores futbolistas. Algunos hacen creer que tenemos una superplanilla para poder exaltar un posible fracaso de la Liga y exagerar un triunfo de equis rival. Es un mecanismo de filosofía inversa que maneja algún sector de la prensa para minimizar los triunfos de mi equipo”.