Aficionado que arregló la luz en el Colleya Fonseca revela si hubo o no “mano peluda”

El juego quedó suspendido por varios minutos y gracias a la astucia de don Alex logró reanudarlo. (Rafael Pacheco) (Rafael Pacheco Granados)

Alex Campos, aficionado morado que arregló la luz en el partido que ganó Herediano 4-1 contra Saprissa en el Colleya Fonseca, reveló si hubo “mano peluda” en el apagonazo.

Campos, vecino de La Unión de Tres Ríos, en Cartago, y electricista desde hace más de 30 años, conversó de nuevo con La Teja y contó cómo se convirtió en la salvación de la mejenga y otros detalles.

“Cuando teníamos unos diez minutos de que el partido estaba suspendido, mi nieto me dijo: ‘Tito, qué pereza, vámonos’, le respondí que no era posible. Detrás de nosotros estaban unos señores y les comente que qué impotencia era ver eso y no hacer nada al respecto, o por lo menos darle una sugerencia.

“Al rato mi nieto me dijo que quería ir al baño y como nos quedaba de camino, pasamos a ver. Cuando veo al señor de mantenimiento, que ni siquiera había abierto el tablero, le pregunté: ‘señor, disculpe, ¿cómo pretende arreglar eso sin ni siquiera haber abierto el tablero?’. Él me respondió, ‘no tenía destornillador’. Le comenté que si tenía un tester para medir la corriente y dijo que tampoco.

“Le volví a preguntar cómo pretendía saber el daño que tenía ahí, entonces él me dijo: “no sé, me están dando indicaciones por teléfono”, entonces le dije que si me permitía ver el tablero para ayudarle y aceptó”, reveló el señor.

De inmediato empezó a revisar, vio que la cosa no era nada sencilla y literalmente se convirtió en MacGyver para solucionarlo.

“Con la mano empecé a palpar la temperatura de la caja y le dije al señor que todas las líneas estaban calientes, el problema que tenía acá era grande, el breaker murió y no tiene solución, lo que quedaba hacer es si pasamos una línea al breaker principal, porque ese breaker tiene la carga de todo y el señor aceptó, estaba todo asustado.

“Luego le pedí las herramientas que él usaba y me dijo que no tenía nada, y yo le dije, ‘aquí hay que hacer una cosa y ojalá todo nos salga bien, como las lámparas tenían mucha carga, no las pegará directo a los bornes, sino que acercarlas un poco y ellas trabajan bien, como si nada hubiera pasado’. El señor me preguntó que si lo podía hacer y yo le dije que sí, eso fue lo que hice”.

Video: Este fue el aficionado morado que prendió la luz en paliza de Herediano a Saprissa

Campos dice que el departamento de mantenimiento del estadio no tenía ni siquiera una escalera, por lo que tuvo que encaramarse a una tarima para hacer los arreglos.

Incluso, otra opción que contempló fue de bajar el breaker de todas las torres y bajar la temperatura de la caja de conectores, pero al final no lo hizo porque no quería demorar más el juego y hasta que la gente lo chiflara.

Luego de varios minutos, logró arreglarlo y el partido regresó a la normalidad, se mostró contento, porque lo pudo hacer pese que era la primera vez que hacía este tipo de trabajos en un estadio de fútbol.

El colaborador señor dice que si le vuelve a pasar, con gusto lo arreglaría de nuevo.

¿Mano peluda?

Como esta no es la primera vez que se va la luz en ese estadio en un partido entre Herediano y Saprissa, algunas personas creen que puede haber mano peluda.

Uno de ellos fue el mismo Kendall Waston, que se manifestó apenas terminó el partido.

“No sé si es de causalidad, tantas veces es raro y más cuando estamos en el mejor momento, cuando llegábamos con varios jugadores con peligro y casualmente, sucede de nuevo”, manifestó Kendall por el apagón.

Como Campos vio cómo estaba “el arroz”, le preguntamos si cabía la posibilidad de que aquello fuera producto de una famosa “mano peluda”y esto fue lo que nos respondió.

Eso es meramente trabajos mal hechos y esto seguirá pasando si no lo arreglan lo más pronto posible. — Alex Campos, electricista.

Campos comentó que su familia lo ha molestado por lo sucedido y se mostró contento porque con su experiencia pudo ayudar a mucha gente, incluso conoce que el presidente del Saprissa y directivos de Sporting lo andan buscando para felicitarlo, pero cuando conversamos con él, la mañana de este jueves, no lo habían contactado.

Lo que sí tiene claro este gran aficionado al Monstruo es que seguirá apoyando al equipo desde la gradería con su nieto Keyron, de 8 años, incluso ya compró sus entradas para el juego contra Sporting en la Cueva.